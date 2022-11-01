"К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Специалистами Сил обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах", - написал Братчук, добавив, что угроза ликвидирована.
"Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. А сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды", - говорится в сообщении Оперативного командования.
Ранее сообщалось, что у берегов Турции обнаружили морскую мину. Группа подводной обороны спецназа Турции обезвредила и уничтожила мину.