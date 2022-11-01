Dnestr.TV

 
0

На пляж Одессы вынесло якорную мину, ее ликвидировали

На пляж Одессы вынесло якорную мину, ее ликвидировали

В Одессе к одному из пляжей вынесло якорную мину. Об этом вечером в воскресенье, 6 октября, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, мина была обезврежена, пишет korrespondent.net.

"К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Специалистами Сил обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах", - написал Братчук, добавив, что угроза ликвидирована.

"Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. А сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды", - говорится в сообщении Оперативного командования.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции обнаружили морскую мину. Группа подводной обороны спецназа Турции обезвредила и уничтожила мину.
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна