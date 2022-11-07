Первые коммерческие полеты российского беспилотного аэротакси Hover начнутся уже в 2025 году. Об этом генеральный директор стартапа Александр Атаманов.
Уточняется, что в настоящий момент разработчики приступили к сертификации аэротакси как гражданского воздушного судна.
По словам Атамонова, сейчас подготавливаются все необходимые документы для этого документы, пишет mk.ru.
«Процесс сертификации не быстрый. При этом, мы уверены, что уже к 2025 году Hover можно будет пользоваться в коммерческих целях», - отметил он.
Напомним, что компания занимается разработкой дрона с 2019 года. Планируется, что дрон будет способен подниматься на высоту до 150 метров и разгонятся до 200 километров в час. Приблизительно возможное время работы батареи - 40 минут.