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В России началась сертификация летающего такси

В России началась сертификация летающего такси

Первые коммерческие полеты российского беспилотного аэротакси Hover начнутся уже в 2025 году. Об этом генеральный директор стартапа Александр Атаманов.

Уточняется, что в настоящий момент разработчики приступили к сертификации аэротакси как гражданского воздушного судна.

По словам Атамонова, сейчас подготавливаются все необходимые документы для этого документы, пишет mk.ru.

«Процесс сертификации не быстрый. При этом, мы уверены, что уже к 2025 году Hover можно будет пользоваться в коммерческих целях», - отметил он.

Напомним, что компания занимается разработкой дрона с 2019 года. Планируется, что дрон будет способен подниматься на высоту до 150 метров и разгонятся до 200 километров в час. Приблизительно возможное время работы батареи - 40 минут.

  • Сегодня, 06:24
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