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ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время

ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время

ООН пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии "Известиям", опубликованном в понедельник.

"ООН нам обещает, что вот-вот будет результат, - отметил дипломат. - При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН", - сказал он.

Полянский, по информации издания, отметил, что "у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября - эта дата установлена как "логичный дедлайн" текущей сделки", пишет ТАСС.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва удовлетворена тем, что при содействии Анкары Украина подписала такие гарантии безопасности, однако по-прежнему не видит результата по второй части пакета договоренностей, касающейся снятия препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.
  • Сегодня, 06:29
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