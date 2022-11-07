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Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Сегодня по всей республике субботник, инициированный Президентом Вадимом Красносельским, объединил тысячи людей. Приднестровцы убирали мусор, высаживали деревья и кустарники, а также благоустраивали территории в парках и скверах, у памятных мест и инфраструктурных объектов, на городских площадях и придомовых участках.

Масштабные работы развернулись этим утром в парке св. Александра Невского Бендерской крепости. Туда на субботник прибыли глава государства с супругой и младшей дочерью, а также сотрудники Администрации Президента, аппаратов Правительства и Верховного Совета. Высаживали дубы, павлонии и кусты роз, а также провели в парке и цитадели крепости уборочно-покрасочные работы, сообщает novostipmr.com

Кипела работа с самого утра в столичных парках «Победа» и Покровском. Там сотрудники госадминистрации, «Волонтёры Приднестровья» и неравнодушные горожане занимались озеленением. В парке «Победа» и на прилегающей к нему улице Мира высадили около 200 лип и клёнов. В Покровском парке представители МВД и городского УВД укоренили около 60 саженцев.

Ещё 50 декоративных лип посадили работники Сбербанка в Ботаническом саду, а в сквере Светлом у школы № 10 появились 15 саженцев. В сквере возле памятника первой электростанции специалисты «Спецзеленстроя» высадили 300 кустов роз.

Представители госадминистрации Бендер, а также депутаты городского Совета высадили лесозащитную полосу на территории кладбищ Борисовское и Борисовское-2. Коммунальщики оказали содействие в вывозе собранного мусора и полили новые зелёные насаждения. Как отметил глава госадминистрации Роман Иванченко, у этой акции важная и почётная цель.

«Мы хотим сделать наши города и посёлки зеленее, комфортнее и уютнее. Каждый приднестровец может пользоваться плодами этих трудов. Думаю, в первую очередь мы должны учиться ценить то, что создаём своими руками. Обязаны ценить и уважать непростой, но очень нужный труд рабочих, строителей, озеленителей и дворников», - отметил Роман Иванченко.

Более 3 тысяч саженцев высадили на субботнике жители Дубоссар и Дубоссарского района. Новые деревья появились у стел в микрорайоне Большой Фонтан и у Кошницкой развилки, у Кургана Славы, а также в Мамином парке и парке Энергетиков.

В городском парке Рыбницы коллектив госадминистрации и волонтёры в рамках субботника высадили полторы тысячи кустов роз. Аккомпанировал уборочно-озелинительным работам в микрорайонах города местный оркестр. Глава госадминистрации и его заместители высадили молодые туи в парке Набережном. Всего в ходе субботника в Рыбнице появилось более пяти с половиной тысяч зелёных насаждений. По предварительным данным, в субботнике приняли участие порядка 10 тысяч рыбничан.

«Хочу поблагодарить всех рыбничан и жителей района, которые вышли на субботник, за сознательность и неравнодушие. Вместе мы сделаем наш край ещё чище и уютнее», – отметил глава госадминистрации Виктор Тягай.

Руководство и сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на территории ведомства посадили молодые клёны, убрали опавшую листву и мелкий мусор, привели в порядок клумбы, подстригли деревья и кустарники, а также побелили бордюры. В Минцифре уверены, что субботник – это не только совместные выходы на уборку, но и праздник хорошего настроения.

Сотрудники Министерства экономического развития с энтузиазмом убирали на прилегающих территориях опавшую листву, мусор и ветки, подметали дорожки, а также стригли газоны и подрезали кустарники. К субботнику подключились все структурные подразделения, проявив активность, сплоченность и трудолюбие.

Субботник прошёл во всех воинских частях и учреждениях Вооружённых сил. Военнослужащие, офицерско-преподавательский состав и курсанты Тираспольского Суворовского военного училища и Военного института имени генерал-лейтенанта А. И. Лебедя навели порядок на рабочих и учебных местах, в казармах, а также на прилегающих территориях: облагородили газоны и клумбы.

В день проведения субботника солисты оркестра главного штаба Вооружённых сил дарили праздничное настроение жителям разных районов Тирасполя.

Вышли на субботник и работники органов Прокуратуры. Совместными усилиями были проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям Прокуратуры ПМР, а также городских и районных прокуратур.

Специалисты Госслужбы по культуре и историческому наследию, а также коллективы подведомственных учреждений облагораживали прилегающие территории Дворца Республики, киновидеоцентра «Тирасполь», Государственного института искусств им. А. Г. Рубинштейна, Приднестровского государственного художественного музея и Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина. Субботник сопровождался музыкальными композициями в исполнении работников культуры.

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

Приднестровский субботник прошёл плодотворно

источник: novostipmr.com
  • Вчера, 19:27
  • DTV
  • Просмотров: 50
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