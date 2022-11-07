Сегодня по всей республике субботник, инициированный Президентом Вадимом Красносельским, объединил тысячи людей. Приднестровцы убирали мусор, высаживали деревья и кустарники, а также благоустраивали территории в парках и скверах, у памятных мест и инфраструктурных объектов, на городских площадях и придомовых участках.
Масштабные работы развернулись этим утром в парке св. Александра Невского Бендерской крепости. Туда на субботник прибыли глава государства с супругой и младшей дочерью, а также сотрудники Администрации Президента, аппаратов Правительства и Верховного Совета. Высаживали дубы, павлонии и кусты роз, а также провели в парке и цитадели крепости уборочно-покрасочные работы, сообщает novostipmr.com
Кипела работа с самого утра в столичных парках «Победа» и Покровском. Там сотрудники госадминистрации, «Волонтёры Приднестровья» и неравнодушные горожане занимались озеленением. В парке «Победа» и на прилегающей к нему улице Мира высадили около 200 лип и клёнов. В Покровском парке представители МВД и городского УВД укоренили около 60 саженцев.
Ещё 50 декоративных лип посадили работники Сбербанка в Ботаническом саду, а в сквере Светлом у школы № 10 появились 15 саженцев. В сквере возле памятника первой электростанции специалисты «Спецзеленстроя» высадили 300 кустов роз.
Представители госадминистрации Бендер, а также депутаты городского Совета высадили лесозащитную полосу на территории кладбищ Борисовское и Борисовское-2. Коммунальщики оказали содействие в вывозе собранного мусора и полили новые зелёные насаждения. Как отметил глава госадминистрации Роман Иванченко, у этой акции важная и почётная цель.
«Мы хотим сделать наши города и посёлки зеленее, комфортнее и уютнее. Каждый приднестровец может пользоваться плодами этих трудов. Думаю, в первую очередь мы должны учиться ценить то, что создаём своими руками. Обязаны ценить и уважать непростой, но очень нужный труд рабочих, строителей, озеленителей и дворников», - отметил Роман Иванченко.
Более 3 тысяч саженцев высадили на субботнике жители Дубоссар и Дубоссарского района. Новые деревья появились у стел в микрорайоне Большой Фонтан и у Кошницкой развилки, у Кургана Славы, а также в Мамином парке и парке Энергетиков.
В городском парке Рыбницы коллектив госадминистрации и волонтёры в рамках субботника высадили полторы тысячи кустов роз. Аккомпанировал уборочно-озелинительным работам в микрорайонах города местный оркестр. Глава госадминистрации и его заместители высадили молодые туи в парке Набережном. Всего в ходе субботника в Рыбнице появилось более пяти с половиной тысяч зелёных насаждений. По предварительным данным, в субботнике приняли участие порядка 10 тысяч рыбничан.
«Хочу поблагодарить всех рыбничан и жителей района, которые вышли на субботник, за сознательность и неравнодушие. Вместе мы сделаем наш край ещё чище и уютнее», – отметил глава госадминистрации Виктор Тягай.
Руководство и сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на территории ведомства посадили молодые клёны, убрали опавшую листву и мелкий мусор, привели в порядок клумбы, подстригли деревья и кустарники, а также побелили бордюры. В Минцифре уверены, что субботник – это не только совместные выходы на уборку, но и праздник хорошего настроения.
Сотрудники Министерства экономического развития с энтузиазмом убирали на прилегающих территориях опавшую листву, мусор и ветки, подметали дорожки, а также стригли газоны и подрезали кустарники. К субботнику подключились все структурные подразделения, проявив активность, сплоченность и трудолюбие.
Субботник прошёл во всех воинских частях и учреждениях Вооружённых сил. Военнослужащие, офицерско-преподавательский состав и курсанты Тираспольского Суворовского военного училища и Военного института имени генерал-лейтенанта А. И. Лебедя навели порядок на рабочих и учебных местах, в казармах, а также на прилегающих территориях: облагородили газоны и клумбы.
В день проведения субботника солисты оркестра главного штаба Вооружённых сил дарили праздничное настроение жителям разных районов Тирасполя.
Вышли на субботник и работники органов Прокуратуры. Совместными усилиями были проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям Прокуратуры ПМР, а также городских и районных прокуратур.
Специалисты Госслужбы по культуре и историческому наследию, а также коллективы подведомственных учреждений облагораживали прилегающие территории Дворца Республики, киновидеоцентра «Тирасполь», Государственного института искусств им. А. Г. Рубинштейна, Приднестровского государственного художественного музея и Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина. Субботник сопровождался музыкальными композициями в исполнении работников культуры.