Посольство России в Молдове потребовало от властей страны найти виновных в осквернении на территории республики мемориальных сооружений и привлечь их к ответственности, об этом говорится в распространенном в понедельник, 7 ноября, заявлении, сообщает sputniknews.ru: "Варварские акты вандализма в отношении мемориальных комплексов в Республике Молдова перешли все рамки здравого смысла. Являясь прямым подтверждением надругательства над памятью наших предков, оставивших также след в молдавской истории, осквернен монумент Григорию Потемкину возле села Старые Рэдены, а также памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы.
Изображение свастики и иных символов фашизма выступает очередным примером попытки раскручивания маховика русофобии и героизации реваншистских настроений в стране. Посольство рассматривает данные кощунственные экстремистские акты как абсолютно неприемлемые.
Поддерживаем здравые силы молдавского общества, выступающие за безотлагательное сохранение "памятного наследия" российско-молдавских отношений и недопущения преступного переписывания истории.
Напоминаем: осквернение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память павших при защите Отечества, по российскому законодательству является уголовным преступлением.
Требуем от властей Республики Молдова найти виновных и привлечь их к ответственности", - отмечается в тексте заявления.
На факты вандализма в отношении исторических памятников на территории Молдовы обратили внимание и в Координационном совете российских соотечественников Республики Молдова.
"Хотим отметить, что действия вандалов происходят на фоне недружественной политики властей Республики Молдова и Российской Федерации, а также явных попыток переписать историю. Так, делегация РМ в Организации Объединенных Наций проголосовала против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, тем самым давая понять, что на территории Молдовы возрождение нацизма не будет преследоваться властями.
Хотим отметить, что на протяжении последних десяти лет ни один случай вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны не был должным образом расследован, а виновные не были задержаны даже тогда, когда их лица были известны.
Требуем от правоохранительных органов Республики Молдова приложить все усилия для поиска и поимки вандалов, оскверняющих памятники и дестабилизирующих обстановку в Республике Молдова.
Требуем от органов местного самоуправления скорейшего приведения в порядок оскверненных монументов.
Требуем от властей Молдовы осуждения подобных деяний и призываем все здоровые силы общества объединиться для противостояния вандализму в нашей стране", - отмечается в распространенном советом заявлении.