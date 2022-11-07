В Молдавско-Кишиневской митрополии РПЦ сегодня, 7 ноября, ответили на призывы Либеральной партии перейти в подчинение Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, озвученные на прошлой неделе в ходе пресс-конференции лидера политформирования Михаила Гимпу., сообщает eadaily.com
«Мы считаем, что подобные призывы к безрассудству могут исходить либо от невежественных людей, не знающих важности послушания в церкви и механизмов перехода от одной структуры к другой, либо от людей, движимых желанием посеять раздор и непонимание среди духовенства», — подчеркнуто в сообщении.
По словам либералов, нельзя быть христианином, «служа и поддерживая величайших убийц современности», так как «история осудит всех, кто стоит на стороне Путина и Кирилла в этой империалистической войне». В этой связи они призвали «всех добросовестных священнослужителей» Молдавско-Кишиневской митрополии Русской православной церкви выйти из-под её юрисдикции.
«Православная церковь Молдавии голосом митрополита Владимира с самого начала осудила войну, начатую Российской Федерацией против Украины, квалифицировав ее как братоубийственную, которую необходимо прекратить немедленно, во имя проповедуемых человеческих ценностей. В этом ключе во всех более чем тысяче святынях, находящихся в ведении Кишиневской митрополии и всей Молдавии, по благословению Предстоятеля духовенства и народа в полном единстве постоянно возносят молитвы о мире на всей земле и особенно в стране соседа и друга, Украине», — напомнили в митрополии.
Они также рекомендовали Гимпу и его соратникам, прежде чем выдвигать обвинения, внимательно ознакомиться из официальных источников с циркулярами и позициями митрополии. В Кишиневской епархии добавили, что еще одним заявлением либералов «с титулом интриги» является то, что недавнее участие молдавского митрополита Владимира в богослужении, посвященном празднованию преподобного Сергия Радонежского, состоявшемся в подмосковной Свято-Троицкой Лавре, будет иметь политические последствия. Они отвергли сообщения о том, что митрополит Владимир якобы молился за здоровье российского президента Владимира Путина уточнив, что «это прерогатива российских священников».
Напомним, с началом президентства Майи Санду в 2020 году, которая является гражданкой Румынии, на территории Молдавии активно начала продвигать свою деятельность Бессарабская митрополия Румынской православной церкви.
Как сообщало EADaily , о том, что Румыния выделяет миллионы на раскол православных Молдавии, ранее предупреждал архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл (Николай Михэеску). Он отметил, что Православную церковь Молдавии часто называют юго-западными вратами русского православия.
«Румыния активно подбирает ключи к этим вратам, используя проверенную тактику, — она тратит большие деньги на то, чтобы распространить свое влияние на каноническую территорию Русской православной церкви», — констатировал Маркелл.
Архиепископ уточнил, что румынское государство через церковь платит каждому так называемому священнику «Бессарабской митрополии» около 450−600 евро в месяц, а за переход из Православной церкви РМ священник получает около 2 000 евро. При этом он подписывает определенные обязательства перед Румынской православной церковью. Также румынская церковь, как правило, подбирает священников, которые попали под дисциплинарное наказание за неподобающее поведение и аморальные проступки.
В большинстве молдавские священники сохраняют сознательность и, несмотря на первый взгляд привлекательные условия служения в «Бессарабской митрополии», остаются верными Молдавско-Кишиневской митрополии Русской православной церкви.
«Православная церковь Молдавии является неотъемлемой частью святой Русской православной церкви. В Русской церкви наше место, там наш патриарх и каноническое управление. Молдавия столетиями связана с Россией и Русской церковью», — заключил Маркелл.