Молдова может применить санкции в отношении «Газпрома», в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV.
«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — сказал Спыну.
Вице-премьер заявил, что российская компания никак не объяснила свое решение сократить объемы поставок, хотя все счета за газ оплачиваются. Кроме того, диалог между «Молдовагазом» и «Газпромом» ведется только на техническом уровне, хотя Спыну, по его словам, много раз подавал запрос на разговор с руководством компании, передает rbc.ru.
О планах обратиться в суд, если российская компания прекратит поставки газа в Молдову, также говорила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. «Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам, и мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет», — сказала она.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
О сокращении «Газпромом» поставок газа в Молдову на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки, Спыну сообщал в начале октября. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдовой сроков оплаты за поставленный газ.
Позже «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок, в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент. В связи с этим молдавское предприятие «Энергоком» закупило дополнительно 10 млн куб. м газа.
За 9 месяцев Молдова заплатила "Газпрому" более полумиллиарда долларов Согласно данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), за первые 9 месяцев текущего года Молдова снизила потребление газа почти на 25%. И это при том, что закупки газа у "Газпрома" сократились всего на 10,4% и составили 709,1 млн кубометров, передает mold-street.com
По данным НАРЭ, население сократило потребление газа на 20,1%, бюджетный сектор - на 24,9%, энергетический сектор - на 26,9%, а экономические агенты сократили потребление только на 10,9%.
Наибольшая доля в потреблении метана принадлежит населению - 35,9%, далее следует энергетика - 28,3% и экономические агенты - 25,2%.
Компания "Энергоком" закупила 49,5 млн куб. м газа, или 7% от общего объема, для запасов на зимний период.
Несмотря на то, что закупки и потребление газа значительно сократились, потребители в Молдове платили в три раза больше за метан, поставляемый "Газпромом".
Таким , если за 9 месяцев 2021 г. будет выплата "Газпрому" 2,73 млрд леев, то за тот же период 2022 г. — 10,58 млрд леев, или около 560 млн долларов.
Это в 3,9 раза больше. Этот скачок связан с высокой ценой, которую мы платим "Газпрому" за поставляемый газ. Так, если за 9 месяцев 2021 г. средняя цена импорта газа составляла 3 447 леев за тысячу кубометров нетто, то за 9 месяцев 2022 г. - 14 912 леев за тысячу кубометров. Таким образом, средняя цена импорта увеличилась примерно в 4,3 раза.
Следует отметить, что министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова сократила потребление газа на 57% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Значительное сокращение потребления происходит главным образом как реакция на огромную цену, заплаченную за газ.
Еще одним фактором является переход "Термоэлектрики" и некоторых предприятий на использование мазута вместо газа для производства электрической и тепловой энергии.