Dnestr.TV

 
0

Человеку впервые в истории перелили искусственную кровь

Человеку впервые в истории перелили искусственную кровь

Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кембриджского университета.

"Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - говорится в сообщении, пишет ria.ru.

В нем также отмечается, что, если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови.

"Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant).

На данный момент, как отмечается в заявлении, уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было. В будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.

Исследование Restore - это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями.
ria.ru
  • Сегодня, 21:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна