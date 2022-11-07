Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кембриджского университета.
"Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - говорится в сообщении, пишет ria.ru.
В нем также отмечается, что, если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови.
"Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant).
На данный момент, как отмечается в заявлении, уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было. В будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.
Исследование Restore - это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями. ria.ru