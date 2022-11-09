Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества, пишет британское издание The Daily Star.
Вычисления компьютера, созданного в 1973 году по заказу Римского клуба, основаны на сложном алгоритме, который учитывает множество факторов, включая уровень рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды, говорится в публикации. Полный анализ позволяет спрогнозировать, какой будет жизнь. Отмечается, что несколько предсказаний данной машины уже сбылись, в частности, ее прогноз относительно снижения доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.
Согласно подсчетам машины крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной конца света станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия, сообщает РИА Новости
"Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - говорится в прогнозе. Ситуацию к лучшему не исправят даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.
The Daily Star также напоминает, что прогноз World One на 2020 год утверждал, что состояние планеты будет "крайне критическим".
Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. По прогнозам ученого, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Вероятно, часть планеты перестанет быть обитаемой.