Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN. По прогнозам телеканала республиканцы лидируют на выборах в верхнюю и нижнюю палаты. С мест проведения голосования весь день поступали данные о нарушениях. СМИ сообщили, что во Флориде и Миссури местные власти не допустили к работе наблюдателей. Кроме того, в ряде городов зафиксировали сбои машин для голосования, в некоторых пунктах закончились бюллетени, а где-то избиратели были вынуждены стоять в огромных очередях. Бывший президент Трамп обвинил сотрудников избирательных участков в саботаже и призвал своих сторонников не расходиться. С таким же призывом выступил Байден, сообщает ntv.ru
Опросы задолго до выборов сулили республиканцам отличные результаты и большинство в обеих палатах американского Конгресса. Экзитполы поднимали настроение республиканцам едва ли не с самого утра.
Гай Бенсон, политический обозреватель: «Республиканцев ждет хорошая или очень хорошая ночь подсчета голосов. В Сенате от 51 до 54 мест и большинство в нижней палате».
Но за эти цифры республиканцам еще пришлось бороться и в день выборов. В Пенсильвании буквально за день до открытия участков приняли закон, который позволяет проверять и подсчитывать результаты несколько дней.
В Детройте тысячам избирателей просто объявили: спасибо, но, по нашим данным, вы уже проголосовали. Ошибку данных в системе исправили не сразу.
В Аризоне на 20% участков, где проживают в основном сторонники Республиканской партии, возникли проблемы с машинами для учета бюллетеней.
Билл Гейтс, председатель совета наблюдателей: «Когда люди пытались отправить бюллетени в считывающие устройства, примерно каждый пятый документ не проходил и не считывался. Тогда мы просили людей опускать бюллетени в специальный ящик №3, здесь они были в безопасности весь день».
Система подсчета вроде бы электронная, но, как выяснилось, несовершенная. Неучтенные голоса американцев должна изымать после закрытия участков специальная двухпартийная комиссия и пересчитывать уже вручную. В той же Аризоне аудит президентских выборов, которого добился Дональд Трамп, выявил в 2020 году десятки тысяч неучтенных голосов. Сейчас бывший президент назвал происходящее мошенничеством, призвал сторонников бороться и протестовать против такого вмешательства в выборы.
Дональд Трамп, 45-й президент США: «Люди Аризоны, не расходитесь, оставайтесь на участках! Они говорят, что нет бумаги, не работает аппараты, многим приходится уйти, не проголосовав, происходит много неприятных моментов. Не поддавайтесь и не дайте им отложить ваше голосование».
Схожие проблемы в Калифорнии и Техасе. Власти объяснили это переходом на зимнее время, но американцы переводили стрелки часов назад в минувшее воскресенье.
Чуть ранее в США спорили и о досрочном голосовании. Отдать свой голос дистанционно, по почте, можно было почти целый месяц до даты выборов. Многих волновали возможные неконтролируемые вбросы бюллетеней, ведь здесь система не защищена от вмешательства, тем более на некоторых урнах для голосования находили следы взлома.
Джо Байден, кстати, проголосовал именно так, не приходя на участок. Дональд Трамп отдал свой голос за однопартийца Рона Десантиса, губернатора Флориды и, возможно, тоже кандидата в президенты на выборах 2024 года.
Ожидается, что 15 ноября экс-президент сделает важное заявление о своем участии в очередных выборах главы государства.
Илон Маск, обещавший Трампу вернуть его Twitter-аккаунт, посоветовал американцам без четкой партийной ориентации голосовать за республиканцев, но лишь для того, чтобы уравновесить демократа-президента и его администрацию. Но многие избиратели-демократы восприняли поражение своей партии в Конгрессе как глубокую личную трагедию.
Гражданин США: «Хорошо бы, если Конгресс частично остался за демократии. Когда там нет равновесия, у вас может быть хороший президент, но сделать он почти ничего не сможет».
Гражданка США: «Мне теперь, пожалуй, придется уехать. Демократы — это свобода, воздух, которым я дышу. А сейчас в этой стране мне страшно».
Напугал многих сам Джо Байден, пообещав, «два ужасных года, если демократы потеряют большинство в Конгрессе». Оппоненты, впрочем, уверяют, что ужаснее, чем при Байдене, уже не будет.
Крис Кристи, в 2010–2018 гг. — губернатор штата Нью-Джерси: «Люди сейчас голосуют на основе того, что демократы сделали на это время, а не на основе того, что могут сделать республиканцы. Что дали демократы за два года у власти? Высочайшая за 40 лет инфляция, рост преступности по всей стране, наркоэпидемия фентанила. Все это затрагивает почти каждую семью».
Бывший губернатор Нью-Джерси и кандидат в президенты Крис Кристи назвал прошедшие выборы не референдумом о доверии республиканцам, а тестом на профпригодность Джо Байдена, Чака Шумера и Нэнси Пелоси. Спикер нижней палаты Конгресса уже заикнулась о возможной отставке. Она не сказала ни слова про поражение в Конгрессе — на это решение повлияет якобы недавнее нападение с молотком на ее мужа — варварский, но тоже своего рода вотум недоверия. Проникший в дом Пелоси преступник собирался подискутировать именно с партийным лидером.