В ответ руководство «Молдовагаза» заявляет, что такие счета теперь приходят всем, у кого есть исторические долги, сообщает jurnal.md
«Мне нужно было заплатить авансом сумму в размере 16 тысяч леев, но я получил счет, где меня просили заплатить еще 81 тысячу леев вперед за газ. Я знаю, что если я не заплачу аванс, плюс газ, который я потребил, "Молдовагаз" меня отключит. Здесь красным написано, что я должен за это платить», - рассказывает предприниматель, не понимая, почему так произошло, пишет point.md
В ноябре повторилась та же история, только сумма к выплате выше.
«В ноябре я получаю еще один счет и вижу, что должен внести вперед 150 тысяч. Страшно подумать, что будет на следующей неделе. Либо моя компания разорится, либо мне придется отключиться от газовой сети, потому что я не могу платить такую астрономическую сумму каждый месяц», - сокрушается бизнесмен.
Мужчина не понимает, почему ему каждый месяц приходится платить больше, чем он на самом деле потребил.
«У меня такое впечатление, что "Молдовагаз" пытается решить свои финансовые проблемы за счет бизнес-агентов. Честно говоря, я не знаю, чего ожидать. Не удивлюсь, если в следующем месяце я получу счет на сумму свыше 300 тысяч», - сказал предприниматель.
Для разъяснений журналисты позвонили заместителю начальника отдела снабжения и работы с потребителями компании "Молдовагаз" Виталию Петрову. По его словам, такие счета получают все предприниматели, имеющие исторические долги.
«У него была задолженность, и он не оплатил ее вовремя, его отключили. Согласно регламенту и действующему законодательству, он был переведен на предупредительный платеж. Предупредительный платеж рассчитывается соответственно на основе исторического потребления предыдущих лет и аналогичного периода трех лет подряд в том же месяце», - пояснил специалист.
Предприниматель Олег Алказ говорит, что в прошлом у него был долг не более десяти тысяч леев. Затем его отключили от сети, но вскоре он погасил долг и снова подключился. Так или иначе, бизнесмен недоволен политикой "Молдовагаза" и заявляет, что будет искать справедливости в суде.