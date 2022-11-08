Двадцать один человек собирается баллотироваться на выборах президента Чехии в январе 2023 года. Официальный крайний срок выдвижения кандидатов закончился в четыре часа дня 8 ноября.
По данным МВД Чехии, поддержка, необходимая для официальной регистрации кандидатов — это подписи не менее 50 тыс. граждан или 10 сенаторов, или 20 депутатов, была представлена 21 человеком, сообщила пресс-секретарь министерства Клара Длубалова, пишет eadaily.com
На предыдущих президентских выборах в 2018 году также баллотировался 21 кандидат. Милош Земан тогда был избран президентом во второй раз. Согласно действующим правилам, третий мандат больше невозможен.
Хотя имена кандидатов, зарегистрированных портфолио, официально не разглашаются, они хорошо известны чешским СМИ. Среди кандидатов: бывший премьер-министр и председатель главной оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш, бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова.
Согласно недавним опросам, эти три кандидата пользуются наибольшей поддержкой избирателей и имеют наибольшие шансы на успех. По опросам, Петра Павла в первом туре поддержали бы 22,5% избирателей, Андрея Бабиша — 20%, а Дануше Нерудову — 15%. Во втором туре, согласно опросам, Петр Павел и Дануше Нерудова победили бы Андрея Бабиша. Павла выбрали бы во втором туре 59% опрошенных, а Нерудову — 52%.
Основной этап кампании начнется только в конце ноября, после того, как номинации для кандидатов станут официальными.
Чтобы победить в первом туре, запланированном на 13 и 14 января, кандидат должен набрать более 50% поданных голосов. Во втором туре, который состоится 27 и 28 января, победитель будет определен из двух кандидатов простым большинством голосов.
Министерство внутренних дел сейчас проверяет представленные подписи, и все, кого оно сочтет годными, будут зарегистрированы в качестве официального кандидата 25 ноября. Их имена будут обнародованы в этот день.
Согласно закону, сумма, которая может быть потрачена кандидатом на цели предвыборной кампании, составляет 50 млн крон (€ 2,05 млн). 40 млн крон могут быть потрачены до первого тура, 10 млн — до второго тура.
Срок полномочий президента Милоша Земана истекает 7 марта 2023 года, после чего состоится инаугурация новоизбранного президента Чешской Республики.
В Чешской Республике в течение последних десяти лет глава государства избирался непосредственно избирателями. Ранее это происходило на совместном заседании двух палат парламента. Первые два президента созданной в 1993 году Чешской Республики — Вацлав Гавел и Вацлав Клаус, были избраны парламентом, в то время как третий президент — Милош Земан был избран гражданами.