Табличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве.
МИД России сообщил о высылке сотрудника посольства Молдавии, сообщает РИА Новости Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Девятого ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в Москве", — говорится в публикации министерства.
В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинева в отношении сотрудника российского посольства.
«Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии», — говорится в заявлении МИДа, пишет РБК
Молдавский МИД объяснил высылку российского дипломата ударами России по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Одна из сбитых украинской системой ПВО ракет упала на территории Молдавии, сообщили 31 октября в МВД республики. Фрагменты нашли на севере села Наславча на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал.
В Кишиневе заявили, что «ракетные удары по соседней стране увеличивают риски для безопасности». «Было подчеркнуто, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также увеличивают риски энергетической безопасности страны», — сказали в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, посланники многих дипмиссий уже покинули страну. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.