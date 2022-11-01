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Стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года

Стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года

Биткойн в ходе торговой сессии в четверг снижался на 13,51%, до $15,844 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:32 мск.

По данным на 00:47 мск, курс биткойна продолжил снижение и находился на уровне $15,810 тыс. (-14,58%).

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

  • Сегодня, 09:55
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