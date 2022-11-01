Биткойн в ходе торговой сессии в четверг снижался на 13,51%, до $15,844 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:32 мск.
По данным на 00:47 мск, курс биткойна продолжил снижение и находился на уровне $15,810 тыс. (-14,58%).
В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".