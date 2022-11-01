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Вступят в силу новые налоговые льготы для участников программ по приобретению жилья

Вступят в силу новые налоговые льготы для участников программ по приобретению жилья

Граждане Приднестровья, которые приобретают жилье с использованием ипотечных кредитов, не будут платить подоходный налог с суммы процентов, которые за них выплачивает организация-работодатель. При этом, организация-работодатель освобождается от уплаты единого социального налога на сумму процентов , которые оплачивают за своих сотрудниковпо данным кредитам. Соответствующие дополнения в законы «О подоходном налоге с физических лиц» и «О Едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» Верховный Совет принял в окончательном чтении, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Сегодня в государстве реализуется ряд программ льготного ипотечного кредитования физических лиц. И предложение как раз заключается в том, чтобы оказать дополнительную помощь, дополнительное стимулирование и заинтересовать юридические лица, организации (то есть работодателей) независимо от формы собственности помогать гражданам оплачивать проценты за льготные кредиты непосредственно коммерческому банку. Это своего рода дополнительное подспорье, стимул предприятиям закреплять кадры у себя на местах», - подчеркнул, комментируя социальную значимость принятого пакета законопроектов, председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.

Глава профильного комитета пояснил, по действующему законодательству, любые выплаты в пользу работника облагаются налогом. И в случае, если работодатель будет помогать и за своего работника платить проценты по жилищному кредиту, то эти выплаты считаются материальной выгодой и будут облагаться налогами.

«Это своего рода та действенная помощь, когда не за счет республиканского бюджета, а за счет организаций, предприятий, которые заинтересованы в закреплении кадров у себя на местах, оказывается помощь своим работникам, которые получили льготные кредиты и приобрели себе жилье», - отметил Виктор Гузун.

Также законопроектом закреплено, что принятые налоговые льготы предоставляются однократно в отношении одного приобретаемого гражданином объекта недвижимости. При приобретении в последующем иных объектов недвижимости данные льготы, не предоставляются.
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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