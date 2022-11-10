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Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати на Бали, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства сообщило, что, по данным Джакарты, российский лидер может в онлайн-режиме принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне.

"Большая двадцатка" (G-20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty major advanced and emerging economies) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Клуб G20 включает в себя 19 стран (Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию) и в целом Евросоюз.

Приглашение на нынешний саммит получил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил ранее, что приедет на Бали, только если там не будет присутствовать «лидер России», пишет РБК

3 ноября президент Украины заявил, что "если лидер РФ будет участвовать, то Украина участвовать не будет". Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что президент Украины примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.

В саммите G20 на Бали примут участие в том числе президент США Джо Байден, обещавший поднять в ходе встреч тему урегулирования в Украине, и лидер Китая Си Цзиньпин.
  • Сегодня, 11:20
  • DTV
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