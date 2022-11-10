Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати на Бали, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - сказал представитель Кремля.
Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства сообщило, что, по данным Джакарты, российский лидер может в онлайн-режиме принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне.
"Большая двадцатка" (G-20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty major advanced and emerging economies) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.
Клуб G20 включает в себя 19 стран (Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию) и в целом Евросоюз.
Приглашение на нынешний саммит получил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил ранее, что приедет на Бали, только если там не будет присутствовать «лидер России», пишет РБК
3 ноября президент Украины заявил, что "если лидер РФ будет участвовать, то Украина участвовать не будет". Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что президент Украины примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.
В саммите G20 на Бали примут участие в том числе президент США Джо Байден, обещавший поднять в ходе встреч тему урегулирования в Украине, и лидер Китая Си Цзиньпин.