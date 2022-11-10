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Ученые обнаружили изменение в положении земной орбиты, которое повлияет на времена года

Ученые обнаружили изменение в положении земной орбиты, которое повлияет на времена года

Ученые из Калифорнийского университета открыли цикл климатических колебаний, связанный с изменением земной орбиты и способный повлиять на то, как протекают времена года. Работа ученых опубликована в журнале Nature, пишет gazeta.ru.

Расстояние от Земли до Солнца медленно меняется в течение года, потому что Земля двигается по эллиптической орбите. Ближайшая к Солнцу точка орбиты — перигелий — расположена почти на 5 млн км ближе к нему, чем самая дальняя — афелий. В результате солнечный свет примерно на 7% интенсивнее в перигелии.

Ученые обнаружили, что у наибольшего сближения Земли с Солнцем есть свой цикл в 22 тыс. лет, который сейчас меняется — он увеличился на 25 минут. Из-за этого изменилось и время максимального сближения космических объектов. Это влияет на климат Земли и частоту феноменов Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла-Нинья (с исп. девочка) — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Южной Америке становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Австралии и Индонезии становится суше и холоднее. «Девочка» наоборот возникает при восточном ветре и регионы «меняются» своими необычными погодными условиями.

По словам исследователей, такие изменения могут повлиять на привычные времена года в экваториальной части Тихого океана и во всем остальном мире.
  • Вчера, 20:06
  • DTV
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