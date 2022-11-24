Правительство Турции готовит проект строительства линии для высокоскоростных поездов, предполагающий, что время в пути между Анкарой и Стамбулом сократится с примерно 5 часов до 80 минут, сообщает РИА Новости ссылаясь на газету Star.
"За 20 лет пребывания у власти правительство, реализовавшее множество гигантских проектов, принялось за строительство линии высокоскоростных поездов, которые сократят расстояние между Анкарой и Стамбулом до 80 минут. Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около 5 часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день", - пишет издание.
Сообщается, что министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая "переведет Турцию в другую транспортную лигу".
"После проведения исследований станут известны такие подробности, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента. Высокоскоростной поезд (HSR), курсирующий между Анкарой и Стамбулом, может развивать максимальную скорость 250 км. Скорость движения по новой линии достигнет 350 километров. Поездка на скоростном поезде станет для граждан еще более выгодной, чем путешествие на самолете", - уточняет издание.
В рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков.
"Когда строительство линии будет завершено, она сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год, облегчая нагрузку на автомобильный транспорт", - указывает газета.