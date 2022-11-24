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ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу

ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу

Российские силовики предотвратили теракт на газпропроводе, «по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», сообщили в ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы задержали граждан России, причастных к подготовке теракта.

«Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области», — говорится в сообщении ФСБ. В связи с этим возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки, передаёт РБК

ФСБ в своем релизе называет газопровод, где предотвратили теракт, «Южным потоком», однако проект по строительству такого газопровода так и не был реализован. Его спланировали проложить по дну Черного моря от станции «Русская» в болгарский порт Варну.

В 2014 году «Газпром» отказался от его реализации. Вместо «Южного потока» был построен газопровод «Турецкий поток» — в Турцию. Президент Владимир Путин говорил, что решение было принято из-за позиции Евросоюза, который якобы склонил Болгарию приостановить работу над проектом со своей стороны.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток: одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м (по 15,75 млрд куб. м каждая нитка).

Отправная точка газопровода — станция «Русская», расположенная на побережье Черного моря в районе города Анапа, приемный терминал расположен в районе населенного пункта Кыйыкёй в Турции.

Поставки газа по «Турецкому потоку» начались в январе 2020 года.
  • Сегодня, 12:14
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