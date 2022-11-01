В Бендерах прошло очередное заседание Объединенной контрольной комиссии. Как отмечается в докладе Объединенного военного командования, на минувшей неделе обстановка в Зоне безопасности была стабильной, управляемой и находилась под полным контролем Совместных миротворческих сил.
«В работе ОКК намечается определенный кризис», - отметил вместе с тем сопредседатель ОКК Олег Беляков, передаёт novostipmr.com
Камнем преткновения по-прежнему остаётся вопрос о дополнительных постах, выставленных Приднестровьем в рамках «желтого» кода террористической опасности.
Комментируя итоги прошедшего заседания, глава приднестровской делегации сказал, что делегация России представила предложение, которое вполне могло бы устроить обе стороны, однако делегация Молдовы настаивает на осуждении приднестровской стороны за выставление этих постов.
«Это наши вопросы, это наши моменты, которые вызывают у нас определенную озабоченность, и мы сами за них отвечаем и решаем, как нам с ними поступать. В рамках "желтого" кода террористической опасности, в рамках деятельности правоохранительных органов, в рамках взаимодействия с Миротворческими силами это четко прописано в Соглашении 1992 года. Это все прописано во Временном положении о деятельности воинских контингентов и военных наблюдателей, все это прописано в Статусе Объединенной контрольной комиссии. Почему-то молдавская сторона хочет выйти за соглашение и давать соответствующие указания насчёт того, каким образом вести себя той или иной стороне, в том числе в Зоне безопасности, с точки зрения молдавской стороны. Это какой-то нонсенс, извините. 30 лет такого не было, а тут, понимаете ли, мы должны принимать решение, которое устраивает только молдавскую сторону. Так не бывает»,- подчеркнул Олег Беляков
Силовые структуры Молдовы похитили гражданина Приднестровья в Зоне безопасности
23 ноября примерно в 13:45 на улице Космонавтов в Бендерах сотрудниками силовых структур Молдовы был задержан гражданин Приднестровья А. Писларь. Задержанного доставили в комиссариат полиции села Варница, а затем вывезли в Кишинёв. Об этом заявил на заседании Объединенной контрольной комиссии сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
В отношении задержанного в Молдове якобы возбуждено два уголовных дела, и он находился в розыске. Однако, как подчеркнул глава делегации Приднестровья, с правоохранительными органам ПМР задержание не согласовывалось.
«Хотя в Соглашении 1992 года чётко написано, что в Районе с повышенным режимом безопасности правоохранительные органы работают во взаимодействии, - подчеркнул Олег Беляков. - Есть временное положение, которое определяет порядок деятельности правоохранительных органов по территориальности. Территория города Бендеры обслуживается подразделением милиции Приднестровья. И когда совершается акт похищения гражданина с нашей территории, это не может не вызывать у нас озабоченности», - заявил Олег Беляков
В этой связи делегация Приднестровья потребовала от молдавской стороны объяснений. В заявлении, распространенном приднестровской стороной, подчеркивается, что сотрудники силовых структур Молдовы грубо нарушают права граждан Приднестровья и подобные действия провоцируют возникновение острых конфликтных ситуаций между правоохранительными органами сторон.