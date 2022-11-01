Депутаты Верховного Совета приняли на пленарном заседании ряд законопроектов в окончательном чтении. Один из них касается защиты прав предпринимателей. Речь идет о возможности оспорить результаты различных проверок. По предложению бизнес-сообщества парламентарии уточнили, что свои замечания или несогласие предприниматели могут направить в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта проверки. Раньше в законе не было прописано, каких именно дней – календарных или рабочих. Дополнение в закон «Об основах налоговой системы в ПМР» Верховный Совет принял во втором окончательном чтении.
Как vspmr.orgпресс-служба ВС ПМР, в законе «О занятости населения» парламентарии уточнили условия признания безработными граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – если регистрация в качестве индивидуального предпринимателя признана утратившей силу либо если человек принял решение прекратить свою деятельность как индивидуальный предприниматель. Поправки приняты во втором окончательном чтении.
Во втором окончательном чтении также скорректирован закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР». Поправки касаются вопроса публикации в районных газетах приложений к правовым актам. В случае, если решения местных властей были опубликованы на официальном сайте, в обязательном порядке их нужно опубликовать в ближайших номерах районной газеты. При этом приложения к правовым актам могут не печататься, если опубликована ссылка на официальный сайт, где размещен документ в полном объеме. Решение по предложению Григориопольского горрайсовета было принято из-за ограниченного количества газетных страниц в районных изданиях и ввиду часто объемных приложений к правовым актам.
Третье окончательное чтение прошел законопроект об изменениях и дополнениях в Жилищный кодекс. Новые поправки защищают права детей, если они жили в муниципальном жилье по договору коммерческого или социального найма до смерти родителя или опекуна. Инициировала законопроект группа депутатов Верховного Совета. Теперь не нужно будет согласие нанимателя для того, чтобы к оставшемуся без попечения несовершеннолетнему могли вселить по договору социального найма единственного родителя, опекуна или попечителя. В связи с корректировкой Жилищного кодекса депутаты приняли сегодня соответствующие поправки в Гражданский кодекс ПМР.