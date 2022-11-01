Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону присвоено звание почетного гражданина Киева. Такое решение принял горсовет украинской столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко.
"Киевсовет принял решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", - отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Он пригласил Джонсона в Киев, чтобы вручить ему награду.
Борис Джонсон, будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активную военную поддержку Украины, инициировал тренировочную миссию для украинских войск.
В августе в Киеве табличку с именем Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости", а компания "Украинские железные дороги" выдала Джонсону карту лояльности. Кроме того, казацкая община Чернигова посвятила Джонсона в казаки под именем Борис Чуприна, а Львовский национальный университет присвоил бывшему британскому лидеру степень почетного доктора.