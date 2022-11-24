На регулируемом рынке Республики Молдова смогут проводиться сделки с иностранными ценными бумагами, проект поправок к Закону о рынке капитала депутаты парламента молдавской республики приняли во втором чтении на заседании в четверг.
Приниматься будут только те ценные бумаги, в отношении которых не установлены запреты на проведение сделок оператором иностранного регулируемого рынка или нормативными актами Республики Молдова, сообщает sputniknews.ru.
Если иностранные ценные бумаги были выпущены эмитентами, осуществляющими деятельность менее трех лет или не получавшими прибыль за последние два года, допущены к сделкам они не будут, как и те, которые принадлежат лицам в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Принятые поправки позволяют Национальной комиссии по финансовому рынку отозвать лицензию в случае серьезного нарушения лицензированным лицом норм законодательства, в случае реорганизации или ликвидации, в случае объявления о несостоятельности, когда лицензия была отозвана в НБМ или по запросу лицензированного лица.
Кроме того, документ регулирует условия деятельности инвестиционного консультанта, нового участника рынка капитала, который будет направлен на его развитие путем облегчения предоставления инвестиционных услуг. Ему будет разрешено оказывать исключительно инвестиционно-консультационные услуги и деятельность, связанную с получением и передачей заказов в отношении различных финансовых инструментов.
Законодательные изменения вступят в силу через полгода со дня публикации в "Официальном мониторе".