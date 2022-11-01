Глава «МолдоваГаз» Вадим Чебан утверждает, что на декабрь остаются те же объемы газа, что и в ноябре. "Будет так же, как было в ноябре, не изменилась позиция "МолдоваГаз", которая согласовывается в рамках деятельности в чрезвычайных ситуациях", - сказал Чебан в ходе передачи "Cabinetul din Umbră" на Jurnal TV.
"Относительно объемов газа за декабрь ничего не изменилось: они остались на уровне ноября 5,7 млн м3. И ежедневное распределение объемов будет таким же - и правобережным, и левобережным районам...
На данный момент есть косвенное подтверждение, поскольку мы видели на состоявшемся аукционе по транспортировке дополнительных объемов по территории Украины, что Газпром не закрепил за собой дополнительных мощностей. Соответственно, можно сделать вывод, что законтрактованные годовые объемы в 5,7 млн м3 в сутки доступны на декабрь месяц", - заявил Вадим Чебан, передает unimedia.info.
Также глава Moldovagaz заявил, что Молдова уже выплатила “Газпрому” аванс за потребленный в ноябре газ и имеет достаточно средств, чтобы полностью рассчитаться за декабрь.
«Мы уже оплатили газ за октябрь и аванс за ноябрь. На данный момент мы работаем над тем, чтобы оплатить за все потребление в ноябре. Возможно, какая-то сумма будет оплачена наперед в ноябре, чтобы у нас не было проблем и мы были готовы к декабрю. Но исходя из тарифов, закупочной цены и прогноза на декабрь проблем с оплатой быть не должно, плюс у нас будет потребительская компенсация от государства за ноябрь, что также поможет нам финансово, чтобы мы не влезли в долги», – сказал глава компании, сообщает realitatea.md
На вопрос, почему тарифы не снижаются, хотя закупочная цена газа на рынке снизилась, Вадим Чебан заявил, что тарифы действительно «очень высокие», но сохраняются на уровне 29 леев из-за “накопившихся за текущий год тарифных отклонений”.
Глава "Молдовагаз" находится с рабочим визитом в Москве
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что директор «Молдовагаз» Вадим Чебан находится с рабочим визитом в Москве, где встретится с представителями российского концерна «Газпром».
Спыну рассказал, что на встрече будет обсуждаться уведомление, направленное «Газпромом» Молдове относительно сокращения объемов природного газа, поставляемого в страну, сообщает point.md ссылаясь на protv.md
«Мы видели то уведомление, в котором не очень понятно, что означает сокращение объемов. Господин Чебан в эти дни находится с рабочим визитом в Москве, встретится с представителями «Газпрома». Я надеюсь, что он придет с более подробной информацией и расскажет нам, что они имели в виду. В то же время мы считаем данное уведомление совершенно необоснованным. Республика Молдова, правый берег, полностью оплатила потребление газа, и утверждения о том, что Украина не поставляет нам некоторые объемы газа, не имеют под собой оснований", - заявил Андрей Спыну на пресс-конференции.
«Газпром» выступил с несколькими разъяснениями по поводу объемов поставляемого в Республику Молдова газа, которые в ноябре были снижены, а в декабре сократятся еще больше. «Газпром фиксирует на территории Украины сокращение объемов российского природного газа, предназначенного для Молдовы, в соответствии с контрактом с «МолдоваГаз», — говорится в сообщении российского концерна.
«Объем газа, поставляемого «Газпромом» Судже для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает фактический объем, переданный на границу Украины с Молдовой.
21 ноября «МолдоваГаз» в соответствии с условиями контракта оплатила «Газпрому» часть объемов, поставленных в ноябре. Объем фактически поставленного российского газа, по которому в ноябре также был нарушен график платежей, составляет 24,945 млн кубометров. При этом приведенное количество газа на территории Украины составляет 52,52 млн кубометров, пишет unimedia.info.
В связи с несбалансированностью транзита через Украину для молдавских потребителей 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращать поставки в Суджу", - говорится в сообщении.
Также «Газпром» уточняет, что на данный момент «Газпром» поставляет в Суджу объем 42,9 млн кубометров газа в сутки.
«Газпром» с 1 декабря сократит поставки природного газа на 56,5%. Об этом сообщил статс-секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан.
Эксперт об аудите «Молдовагаз»: Счетная палата сделала его бесплатно, а инофирмам придется отстегнуть крупную сумму
Компания «Молдовагаз» должна российскому «Газпрому» 590,8 миллионов долларов. Такую сумму назвала Счетная палата РМ по итогам проведенного аудита. Одновременно аудит задолженности проводят норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и британская Forensic Risk Alliance & Co. Limited, которых наняло правительство Молдовы. К чему в итоге придут стороны? Свое мнение для enews.md высказал Александр Муравский, экс-вице-премьер РМ.
«Спыну, когда вел переговоры с Газпромом о продлении договора на поставку газа, не совсем правильно проявил себя. Ему нужно было соглашаться на то, что исторический долг есть, подписывать соглашение и составить график его погашения лет на 5. Сказал бы, что параллельно сделаем аудит и, если будет какое-то несоответствие, скорректируем итоговую сумму. Можно было поторговаться и о сокращении пени».
Муравский напомнил, что Газпром не предъявляет нам долг Приднестровья, а это почти 9 млрд. Потому что там понимают, им такие суммы никто и никогда не отдаст.
«Речь идет только о долге правого берега, который накопился за многие годы. И рассчитаться надо только за 2011-2015. $394,1 млн плюс пеня, и общая сумма примерно 700 млн., за которую, впрочем, стоило поторговаться и снизить ее».
Эксперт сожалеет, что наняли иностранных аудиторов, которым заплатят 15 млн леев, то есть 800 тысяч долларов. Тогда как Счетная палата Молдовы провела аудит бесплатно.