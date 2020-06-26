Директор Дубоссарской ГЭС Борис Герман рассказал, что гидроэлектростанция после отключения электроэнергии сейчас работает в штатном режиме и готовится к новым испытаниям: на станцию идёт большая вода.
«В связи с тем что в Украине тоже был блэкаут, Новоднестровская ГЭС отработала полной мощностью, мы получили информацию, что есть определённый сброс воды в нашу сторону. По предварительным данным, примерно 1 500 кубических метров в секунду», - отметил Борис Герман.
«Мы уже проходили это на прошлой неделе. Сейчас готовим водохранилище и начали сброс в нижний бьеф. На данный момент у нас сброс 600 кубических метров в секунду. Мы снижаем уровень воды в верхнем бьефе для того, чтобы можно было принять воду и срезать этот пик кратковременного паводка, но вода придёт сегодня в ночь», - сообщил директор Дубоссарской ГЭС, передает novostipmr.com.
По прогнозам приднестровского гидрометцентра, 24-27 ноября уровень воды в Днестре до Дубоссарского водохранилища поднимется на 2,7-4,3 метра, ниже – на 1,5-2,5 м. Уровень воды в реке будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.
Сейчас на станции работают 4 гидроагрегата на полную мощность.