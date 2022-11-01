На территории Приднестровья стартовала профилактическая операция «Внимание: пешеход!», которая продлится до конца месяца. Основной целью мероприятия является предупреждение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
За январь-октябрь 2022 года в республике зарегистрированы 32 аварии, связанные с наездами на пешеходов, в результате которых погибли 4 человека, 29 – получили травмы различной степени тяжести.
В период действия профилактической акции:
1. В утренние и вечерние часы на аварийно-опасные перекрёстки патрулируют сотрудники Госавтоинспекции.
2. В каждом городе посредством громокоговорителей госавтоинспекторы напоминают пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мерах безопасности.
3. Объясняют: как правильно переходить дорогу; о необходимости использования световозвращающих элементов, их пользе в тёмное время суток.
4. Инспекторы рекомендуют водителям снижать скорость перед пешеходными переходами и убеждаться в отсутствии людей, пересекающих проезжую часть.
5. Напоминают, что за непредоставление преимущества пешеходам, идущим по зебре, грозит административная ответственность. Наказание грозит и тем, кто не соблюдает ПДД при переходе проезжей части.
Госавтоинспекция Приднестровья настоятельно рекомендует гражданам пересекать дорогу по пешеходным переходам и на зелёный сигнал светофора, предварительно посмотрев по сторонам. Крепить к одежде светоотражатели – они помогут в темноте стать заметными для водителей.
Инспекторы рекомендуют водителям:
- выбирать безопасную скорость движения, - обращать внимание на едущие впереди машины, особенно вблизи пешеходных переходов.
«Остановка транспортных средств перед зеброй означает движение человека по ней. Значит, и вам следует пропустить пешехода», - отмечают в ГАИ.