Dnestr.TV

 
0

В республике стартовала операция «Внимание: пешеход!»

В республике стартовала операция «Внимание: пешеход!»

На территории Приднестровья стартовала профилактическая операция «Внимание: пешеход!», которая продлится до конца месяца. Основной целью мероприятия является предупреждение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

За январь-октябрь 2022 года в республике зарегистрированы 32 аварии, связанные с наездами на пешеходов, в результате которых погибли 4 человека, 29 – получили травмы различной степени тяжести.

В период действия профилактической акции:

1. В утренние и вечерние часы на аварийно-опасные перекрёстки патрулируют сотрудники Госавтоинспекции.

2. В каждом городе посредством громокоговорителей госавтоинспекторы напоминают пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мерах безопасности.

3. Объясняют: как правильно переходить дорогу; о необходимости использования световозвращающих элементов, их пользе в тёмное время суток.

4. Инспекторы рекомендуют водителям снижать скорость перед пешеходными переходами и убеждаться в отсутствии людей, пересекающих проезжую часть.

5. Напоминают, что за непредоставление преимущества пешеходам, идущим по зебре, грозит административная ответственность. Наказание грозит и тем, кто не соблюдает ПДД при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция Приднестровья настоятельно рекомендует гражданам пересекать дорогу по пешеходным переходам и на зелёный сигнал светофора, предварительно посмотрев по сторонам. Крепить к одежде светоотражатели – они помогут в темноте стать заметными для водителей.

Инспекторы рекомендуют водителям:

- выбирать безопасную скорость движения,
- обращать внимание на едущие впереди машины, особенно вблизи пешеходных переходов.

«Остановка транспортных средств перед зеброй означает движение человека по ней. Значит, и вам следует пропустить пешехода», - отмечают в ГАИ.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна