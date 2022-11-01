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В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией ООН

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией ООН

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Организации объединенных наций, которую возглавила советник по вопросам мира и развития Кристин Енссен, сообщает пресс-служба МИД ПМР

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в энергетической сфере, а также возможные сценарии развития и недопущение гуманитарных кризисов в Приднестровье. Наряду с этим, Александр Стецюк рассказал подробно о нынешнем положении дел в переговорном процессе и сложностях, с которыми столкнулась республика в текущем году, особенно в сфере импорта.

Собеседники затронули отдельные аспекты проектной деятельности ООН.

Напомним, что 22 ноября Президент Вадим Красносельский и Председатель Верховного Совета ПМР направили обращение в адрес ООН с просьбой о недопущении гуманитарной катастрофы в республике.

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией ООН

В МИД ПМР состоялась встреча с делегацией ООН
  • Сегодня, 15:19
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