Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Организации объединенных наций, которую возглавила советник по вопросам мира и развития Кристин Енссен, сообщает пресс-служба МИД ПМР
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в энергетической сфере, а также возможные сценарии развития и недопущение гуманитарных кризисов в Приднестровье. Наряду с этим, Александр Стецюк рассказал подробно о нынешнем положении дел в переговорном процессе и сложностях, с которыми столкнулась республика в текущем году, особенно в сфере импорта.
Собеседники затронули отдельные аспекты проектной деятельности ООН.
Напомним, что 22 ноября Президент Вадим Красносельский и Председатель Верховного Совета ПМР направили обращение в адрес ООН с просьбой о недопущении гуманитарной катастрофы в республике.