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Экономия по-молдавски: электроэнергия снова подорожает, так как граждане слишком много экономили

Экономия по-молдавски: электроэнергия снова подорожает, так как граждане слишком много экономили

В Молдове снова повысят тариф на электроэнергию. Одна из причин подорожания энергии - граждане слишком много экономили, чем меньше потребление, тем выше цена.

Два оператора Premier Energy и FEE Nord уже подали заявку в Национальном агентстве по регулированию энергетики РМ (НАРЭ) на повышение цен на электроэнергию до 6,39 лея за кВт/ч и 5,68 лея за кВт/ч.

Оба оператора говорят, что причина запроса на повышение тарифа на электроэнергию связана с увеличением затрат на распределение, а также со снижением продаж энергии, сообщает Point.md.

Ранее министр инфраструктуры РМ Андрей Спыну и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица призвали молдаван экономить электроэнергию, чтобы избежать отключений и повышения тарифов в условиях нынешнего дефицита, который покрывается за счет энергии, поставляемой по аварийным контрактам, стоимость которой достигает почти 400 евро за МВт/ч.

Напомним, что Молдавская ГРЭС с 1 ноября из-за острого дефицита природного газа в Приднестровье прекратила экспорт электроэнергии в Молдову. Украина отказалась от соответствующих экспортных поставок ещё раньше – с 11 октября.

Дефицит газа в ПМР с 1 ноября связан и с тем, что АО «Молдовагаз», грубо нарушив условия договора с «Газпромом», в одностороннем порядке ограничило поставки голубого топлива в республику. Вместо полагающихся по договору 3,9 миллиона кубометров в день Приднестровье получает лишь 2,3 миллиона, передаёт novostipmr.com

В ПМР до 1 декабря продлено действие чрезвычайного экономического положения.

Молдова сегодня закупает до 80-90% объемов электроэнергии в Румынии по 180 евро за МВт/ч, сообщают молдавские СМИ. Это почти втрое выше той цены, по которой Молдавская ГРЭС экспортировала электроэнергию в РМ в октябре (62,5 доллара за МВт/ч).

При этом в начале ноября НАРЭ уже приняло решение повысить тарифы для бытовых потребителей в полтора раза – почти до 5 леев (в пересчете - около 4 приднестровских рублей) за киловатт-час.

В Приднестровье, несмотря на энергетический кризис, тарифы на газ, электроэнергию и тепло для населения остаются неизменными.
  • Сегодня, 15:58
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