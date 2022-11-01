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В Правительстве обсудили совершенствование системы среднего специального образования

В Правительстве обсудили совершенствование системы среднего специального образования

В Правительстве продолжилось обсуждение предложений по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Напомним, ранее данная тема уже поднималась на площадке Правительства. По поручению главы Правительства Министерство просвещения доработало презентацию, включив в нее возможные способы повышения уровня подготовки рабочих кадров. Об этом рассказала начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова.

Согласно докладу, в разработанный механизм был внесен ряд изменений, сообщает пресс-служба Правительства ПМР . Одно из них касается системы трудоустройства выпускников. Так, процесс распределения студентов планируется проводить в четыре этапа.

Первый этап – формирование плана распределения выпускников организациями профессионального образования. Сам план будет формироваться с учетом потребности предприятий в рабочих кадрах.

На втором этапе формируется комиссия по трудоустройству. Как отметила Людмила Тануркова, работодатель, нуждающийся в молодых специалистах, будет лично принимать участие в проведении итоговой аттестации студентов и защите высших квалификационных работ.

«Таким образом они увидят на защите проектов дипломных работ, кто и чего стоит, смогут оценить выпускников. А дальше, когда будет заседать комиссия по трудоустройству, они также смогут провести собеседование для того, чтобы подобрать себе молодые кадры», – дополнила Людмила Тануркова.

Кроме того, предлагается и актуализировать базу данных трудоустройства специалистов на местах распределения. Эта база уже была разработана Минпросом совместно с организациями средне-специального образования. Она предназначена для постоянного мониторинга устроенных выпускников.

Из вышеперечисленного плавно вытекает четвертый этап модернизации – возмещение средств, потраченных государством на обучение студента на бюджетной основе. Речь идет о выпускниках, которые после распределения не отработали на предприятии прописанный в договоре срок.

В завершении рабочего совещания председатель Правительства нацелил профильное ведомство на дальнейшую работу в этом ключе. Следующим шагом совершенствования системы среднего профессионального образования является обсуждение данной темы на площадке Президента.

В Правительстве обсудили совершенствование системы среднего специального образования
  • Вчера, 16:24
  • DTV
  • Просмотров: 48
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