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В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии, которые с честью выполнили свой долг под командованием генерала Александра Лебедя.

Летом 1992 года они сыграли важную роль в прекращении молдо-приднестровской войны. Памятник открыли в Покровском парке. Инициаторы его появления – члены приднестровского отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и тираспольской общественной организации «Совет ветеранов Миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец"», а также ОГРВ и МВД, сообщает novostipmr.com

На нём выбиты имена военнослужащих, погибших летом 1992-го года, дана краткая история 14-й армии. На самом верху – бюст российского генерала Александра Лебедя, к которому в Приднестровье особое отношение.

«Мы его считаем героем Приднестровья. Мне лично не довелось с ним пообщаться, но это был решительный человек, настоящий военный, человек своего дела, который всесторонне помог приднестровскому народу на пути его развития, ну и, самое главное, остановил то кровопролитие, которое происходило в 1992 году. Благодаря ему мы сегодня живём», – сказал на открытии член общественной организации "Совет ветеранов Миротворческих сил, локальных войн и вооружённых конфликтов «Миротворец»" Иван Осипов.

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

Генерал-лейтенант Александр Лебедь сыграл решающую роль в прекращении войны против Приднестровья. Он приехал в Тирасполь 23 июня 1992 года. 27 июня вступил в командование дислоцировавшейся здесь 14-й общевойсковой гвардейской армией, которая до тех пор сохраняла нейтралитет. Лебедь выступил с заявлением, назвав политику властей Молдовы геноцидом, и предупредил, что 14-я армия предпримет действия по принуждению к миру.

7 июля 1992 года начались переговоры представителей Молдовы и Приднестровья о прекращении огня. 23 июля было подписано соглашение о мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта, в соответствии с которым в Приднестровье прибыли Миротворческие силы России.

В память о личном вкладе российского генерала в завершение войны в 2012 году в Бендерах установили его бюст.

«Такое волевое, решительное действие генерала Лебедя во многом определило то, что мы в мире столько лет. И, конечно, приднестровцы понимают это и ценят. И ему пришлось принимать важные решения в такой неопределённой, нестандартной ситуации», – добавила директор Тираспольского объединённого музея Алла Мельничук.

Напомним, Военный институт Министерства обороны ПМР с 2012 года носит имя генерал-лейтенанта А. И. Лебедя. 20 апреля 2019 года в учебном заведении был установлен бюст Александра Лебедя.

Также в Тирасполе в честь Александра Лебедя летом 2016 года открыли мемориальную доску. Её установили у парадного входа в гарнизонное общежитие, где генерал-лейтенант жил с 1992 по 1995 год.

фото: Новости Приднестровья

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю

В Тирасполе открыли памятник военнослужащим 14-й армии и генералу Лебедю
  • Вчера, 17:29
  • DTV
  • Просмотров: 45
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