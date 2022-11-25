Госпредприятие «Железная дорога Молдавии» (ЖДМ) объявило о предоставлении поездов на 30 или даже 400 мест для проведения различных праздничных мероприятий. Стоимость аренды подвижного состава, которой могут воспользоваться не только юридические лица, но и все желающие, зависит от расстояния поездки и типа вагонов.
Бронировать поезд нужно не позднее, чем за три дня до отъезда. Будь то дни рождения, тимбилдинг, экскурсии по стране для детей и взрослых или необычные мероприятия — все это может быть организовано в специальных вагонах, передаёт eadaily.com
«Вагоны просторные, комфортабельные и оснащены кондиционерами. При необходимости можно прикрепить вагон ресторанного типа», — отметили на предприятии.
Весь прошлый год предприятие «Железная дорога Молдавии» испытывало финансовые проблемы, сотрудникам длительное время не выплачивалась заработная плата, вагоны и локомотивы не ремонтировались. По республике прошла волна забастовок молдавских железнодорожников. Лидеры профсоюзов направили президенту и парламенту открытое письмо, а в марте провели протест у здания президентуры и парламента в Кишиневе. Тогда Антикоррупционная прокуратура РМ возобновила расследование на этом госпредприятии, а парламент создал следственную комиссию для анализа экономического и финансового положения компании.
В январе 2022 года бывший директор ЖДМ Юрий Топалэ был задержан в Бельгии сотрудниками Интерпола по запросу молдавской прокуратуры. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, хищении активов и активной коррупции. Кроме того, ему вменяется в вину ущерб предприятию в результате некачественного управления в период 2015—2019 годах, который оценивают в 250 млн леев (примерно $ 14 млн).
Нынешний глава госпредприятия Олег Тофилат заверил, что все долги по зарплате закрыты, более того, её повысили на 90%.