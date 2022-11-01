Бывший премьер РМ Ион Кику напомнил, что мы можем покупать природный газ из альтернативных источников у поляков, у голландцев, у украинцев, но он всегда будет поступать из российских источников.
"Газ идет из российских источников, но трейдеры, те, кто зарабатывает на продаже газа, могут иметь какие угодно паспорта.
Андрей Спыну покупал в августе-сентябре по цене 1800 долларов за тысячу кубометров, чтобы хранить запасы на зиму, а через две недели цена на рынке была уже 1000 долларов, то есть почти вдвое дешевле, и все эти двойные цены были из бюджетных денег.
С 28 августа по 20 октября из госбюджета было изъято 2,1 млрд леев, а неделю назад по решению КЧС изъяли еще 7 млрд леев. Другими словами, они опустошили весь бюджет", - заявил Ион Кику, цитирует omniapres.md, передает point.md
"Однако интересно, а где хранится купленный на бюджетные деньги газ?" - поинтересовался экс-премьер.
Отметим, что вице-премьер Спыну сообщил, что у страны есть запасы газа, которых хватит еще на два месяца.
«На сегодняшний день у нас уже закуплено и складировано 227 млн кубометров. При нынешнем потреблении этого хватит примерно на два месяца, если "Газпром" полностью прекратит поставки газа", - утверждает Андрей Спыну.