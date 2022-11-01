В столице 40-летний мужчина забил друга отца стулом. Трагедия случилась 19 ноября. Приятели встретились, решили выпить. Отдых начали в «наливайке», продолжили у 61-летнего товарища. Последние два месяца он жил в пустующем доме друга, с сыном которого решил провести субботний вечер.
Основательно охмелев, приятели поругались. Со слов подозреваемого, старший товарищ обвинил его в распущенности и нетрадиционных романтических взглядах. Мужчина, который неоднократно судим, серьёзно оскорбился. Честь и достоинство решил защищать кулаками. Сначала бил обидчика руками, после бушующему гостю на глаза попался стул. Им он прошёлся по потерпевшему с такой силой, что, когда всё закончилось, предмет интерьера представлял собой несколько разрозненных окровавленных дощечек, передает пресс-центр МВД ПМР.
Жестокая расправа с обидчиком не утихомирила буяна. Он переключился на обстановку в кухне: разбросал мебель и технику.
Восстанавливать душевное равновесие мужчина отправился в центр Тирасполя, прихватив с собой самодельные барабаны. Два часа живой музыки под открытым небом – и мыслей о недавно совершённом убийстве как не бывало.
На место трагических событий тираспольчанин вернулся спустя сутки. Труп товарища трогать не стал, а вот орудие преступления – всё, что осталось от стула, – выбросил от греха подальше. Замести следы не удалось, уже вечером его задержали по подозрению в совершении убийства.
Важная деталь: найти и задержать злоумышленника помог оперативный пёс Кинг. Он вместе с кинологом прибыл на место происшествия. Четвероногий сыщик взял след предполагаемого преступника и не терял его до остановки транспорта, которая оказалась рядом с домом подозреваемого.
Помогать в раскрытии преступлений Кингу не в новинку. В милиции он больше шести лет. Кинолог Иван Кернешел работой пса доволен. Говорит, в очередной раз «напарник» справился.
По официальному заявлению следствия, задержанный даёт признательные показания, доказательств его причастности к совершению преступления достаточно.
«Причиной смерти 61-летнего мужчины стала открытая черепно-мозговая травма, множественные ушибленные раны головы и массивная кровопотеря. В настоящее время предварительным следствием рассматривается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по факту убийства и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил следователь по особо важным делам УСК г. Тирасполь Евгений Бондаренко.
За убийство друга отца мужчине может грозить от шести до двадцати лет лишения свободы.