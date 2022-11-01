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Захарова сообщила, что некоторые недружественные страны минимизировали число дипломатов РФ

Захарова сообщила, что некоторые недружественные страны минимизировали число дипломатов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов.

"По поводу посольств. У нас в тех странах, в основном речь идет про страны ЕС, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас в некоторых странах всего один-два дипломата", - сказала она в эфире телеканала ТВЦ, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему при этом сохраняется дипломатическое присутствие России в этих странах, Захарова отметила: "Потому что есть граждане и соотечественники, есть организации, которые каждый день требуют оформления документов, свидетельств о рождении, оформления паспортов, легализации документов, переводов и так далее. Это рутинная работа, которую нужно выполнять. А не только для того, чтобы просто было некое дипломатическое присутствие. У них каждодневная работа".

Захарова также напомнила, что Москва никогда не была инициатором разрешения проблем путем разрыва отношений. "Это абсурд. А с той стороны именно это и происходит", - добавила она.

По словам дипломата, с теми, кто не является другом России, а иногда даже объявляет себя противником, Москва выстраивает соответствующие этому статусу отношения. "Для чего? Там могут быть наши граждане в большом количестве, есть соотечественники, есть люди, которые строят с нами экономические связи. Этих людей огромное количество. Они выстраивали на равноправной и взаимовыгодной основе десятилетиями бизнес с нашей страной. И они сейчас реально страдают от того, что происходит в их странах в отношении России", - подчеркнула Захарова.

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