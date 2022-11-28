Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии из-за риска нехватки.
Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года (YETS) начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса сократится на 20 процентов, передает ria.ru.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лабораториея физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.
С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.