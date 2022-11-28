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Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока

Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии из-за риска нехватки.

Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года (YETS) начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса сократится на 20 процентов, передает ria.ru.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лабораториея физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.

С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
  • Сегодня, 09:04
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