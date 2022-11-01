Dnestr.TV

 
0

В 2022 году Молдова получила 622 млн евро в виде грантов и кредитов

В 2022 году Молдова получила 622 млн евро в виде грантов и кредитов

В течение 2022 года Республика Молдова получила кредиты и гранты на сумму 622 миллиона евро. Об этом сообщила премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица на канале ProTV.

«В 2022 году мы получили в общей сложности 622 миллиона евро в виде кредитов и грантов. 480 миллионов евро – это льготные кредиты для компенсации дефицита бюджета. При этом более 140 миллионов евро — это гранты», — сказала Наталья Гаврилица.

Премьер-министр Молдовы уточнила, что текущий бюджетный год будет закрыт с 3,8 млрд леев в виде грантов, сообщает Noi.md со ссылкой на diez.md.

Заявление было сделано в связи с объявлением Эммануэля Макрона о том, что Молдова получит помощь в размере 100 млн евро.

Вместе с тем, 17 ноября Правительство Республики Молдова подписало соглашение о финансировании в размере 40 миллионов евро в контексте поддержки страны со стороны Федеративной Республики Германии в целях содействия энергетической безопасности уязвимых групп населения.
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна