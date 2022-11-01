В течение 2022 года Республика Молдова получила кредиты и гранты на сумму 622 миллиона евро. Об этом сообщила премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица на канале ProTV.
«В 2022 году мы получили в общей сложности 622 миллиона евро в виде кредитов и грантов. 480 миллионов евро – это льготные кредиты для компенсации дефицита бюджета. При этом более 140 миллионов евро — это гранты», — сказала Наталья Гаврилица.
Премьер-министр Молдовы уточнила, что текущий бюджетный год будет закрыт с 3,8 млрд леев в виде грантов, сообщает Noi.md со ссылкой на diez.md.
Заявление было сделано в связи с объявлением Эммануэля Макрона о том, что Молдова получит помощь в размере 100 млн евро.
Вместе с тем, 17 ноября Правительство Республики Молдова подписало соглашение о финансировании в размере 40 миллионов евро в контексте поддержки страны со стороны Федеративной Республики Германии в целях содействия энергетической безопасности уязвимых групп населения.