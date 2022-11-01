Тираспольские пенсионерки стали жертвами мошенников. Аферисты звонили жительницам Октябрьского микрорайона на стационарные телефоны с украинских номеров и сообщали печальные новости: «Ваш родственник пострадал в ДТП, нужна срочная операция. Готовьте деньги, буду через час».
На крючок мошенников в сентябре этого года попалась первая жертва. Пенсионерке на другом конце провода сообщили, что в аварии разбился её сын, срочно нужны деньги на операцию. Спустя час тираспольчанка, не раздумывая, передала незнакомке 5 тысяч рублей ПМР. Аферистка заранее назвала точное время, когда подъедет и заберёт деньги, передает пресс-служба МВД ПМР.
Ближе к вечеру пожилая женщина перезвонила своей невестке, чтобы уточнить, как чувствует себя сын. Оказалось, он всё это время находился в Тирасполе, ни в каком ДТП не участвовал. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и позвонила в милицию.
При помощи камер «Безопасного города» милиционерам удалось установить личность злоумышленников и их маршрут передвижения. Подозреваемыми оказались жители Молдовы. Они спешно покинули территорию Приднестровья.
В ноябре по оперативной информации милиционеры задержали вновь прибывшую в Тирасполь злоумышленницу. В ходе разбирательства выяснилось, на счету у мошенницы ещё одна жертва. Под предлогом срочной операции родственнику она забрала у 80-летней пенсионерки 10 тысяч долларов США.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса ПМР «Мошенничество».
Милиционеры предупреждают: чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, перепроверяйте информацию. Постарайтесь дозвониться родственникам, убедитесь, что «неравнодушные» незнакомцы вас не обманывают. Обязательно обращайтесь в милицию и сообщайте о подозрительных людях и звонках. Так вы сбережёте не только содержимое кошельков, но и нервы дорогих вам людей.