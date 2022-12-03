Экс-глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Наталья Герман назначена исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТИД), соответствующая информация опубликована в субботу на официальной странице организации в Twitter.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил назначение Натальи Герман (Республика Молдова) исполнительным директором КТИД с согласия Совета Безопасности", - отмечается в публикации, пишет ria.ru.
Герман является дочерью первого президента Молдавии Мирчи Снегура, с 2013 по 2016 год она возглавляла внешнеполитическое ведомство республики. В феврале 2016 года правительство выдвинуло Герман на должность генсека ООН, она стала шестым кандидатом на этот пост. Но по итогам голосования его занял Гутерриш. С 2017 года по настоящее время Герман занимала должность специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
Также Герман работала послом в Австрии и постоянным представителем при агентствах ООН в Вене и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она установила дипломатическое присутствие своей страны в Северном регионе, став первым послом-резидентом Республики Молдова в Швеции, Норвегии и Финляндии.
У Герман есть степень бакалавра гуманитарных наук Государственного университета Республики Молдова и степень магистра военных наук Королевского колледжа Лондонского университета. Она говорит на румынском, английском, русском, французском и немецком языках.
Наталья Герман сменит Мишель Конинкс из Бельгии. В заявлении ООН говорится, что глава отдела оценки и технической помощи ИДКТК Вейксюн Чен будет исполнять обязанности исполнительного директора ИДКТК до тех пор, пока Наталья Герман не займет должность.
"Госпожа Герман имеет 30-летний опыт работы на высшем уровне и достижения консенсуса, укрепления доверия и взаимопонимания между региональными и национальными государствами, в том числе путем созыва диалоговых площадок между правительствами, парламентами, гражданским обществом, частным сектором и международными партнерами в многокультурной среде. Она является экспертом в вопросах региональной и глобальной безопасности, продвигая мир через справедливость, устойчивое развитие и верховенство закона, одновременно реализуя программные мероприятия по предотвращению и противодействию угрозам терроризма и международного экстремизма, организованной преступности и деградации состояния окружающей среды", - говорится в заявлении ООН.