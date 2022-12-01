ГТК ПМР вновь обращает внимание на необходимость последовательного соблюдения гражданами требований законодательства в вопросах перемещения культурных ценностей через таможенную границу.
В целях защиты культурного достояния республики перевозчики должны обладать документами, которые подтверждают, что перемещаемые предметы культурного назначения на государственном учете не состоят и для их вывоза не требуется специального разрешения, либо документами, закрепляющими право на законный вывоз культурных ценностей с территории Приднестровья.
В соответствии с Законом ПМР «О ввозе и вывозе культурных ценностей» в случае вывоза из республики таких предметов необходимо предъявить свидетельство на право вывоза культурных ценностей, а сами предметы, заявленные к вывозу, а также возвращенные после временного вывоза, должны пройти обязательную экспертизу, сообщается на сайте ГТК ПМР.
По результатам проведённой экспертизы заявителю на основании протокола выдается заключение Экспертной коллегии о возможности (или невозможности) вывоза (временного вывоза) культурных ценностей с территории республики, с приложением фотоматериалов.
В случае принятия решения о возможности вывоза культурных ценностей, на основании заключения Экспертной коллегии заявителю в трёх экземплярах (один из которых предназначен для предъявления таможенным органам) Государственной службой по культуре и историческому наследию ПМР выдается Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей, которое и является основанием для пропуска заявленных ценностей через таможенную и государственную границу Приднестровской Молдавской Республики. Вывоз культурных ценностей без указанного свидетельства запрещён.
Таким образом, вывоз предметов искусства, литературы должен сопровождаться:
- при наличии культурной и исторической ценности — свидетельством на право вывоза культурных ценностей;
- при отсутствии культурной и исторической ценности — заключением Экспертной коллегии по вопросам вывоза и ввоза культурных ценностей.
Таможенный комитет напоминает: если при перемещении через границу ПМР культурных ценностей у граждан не окажется в наличии разрешительных документов, а также в случае незаявления инспектору в ходе процедуры таможенного контроля информации о перемещаемых культурных ценностях, законодательством Приднестровской Молдавской Республики предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Объекты культурного достояния — под защитой государства