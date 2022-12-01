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Французский багет стал культурным наследием ЮНЕСКО

Французский багет стал культурным наследием ЮНЕСКО

Мастерство изготовления французского багета и связанная с ним культура внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, говорится на сайте организации.

«Багеты требуют определенных знаний и методов: их выпекают в течение дня небольшими партиями, а результат зависит от температуры и влажности», — отмечается в сообщении. С ними также связана определенная модель потребления и социальные практики, которые отличают их от других видов хлеба, указали в организации.

По мнению главы ЮНЕСКО Одри Азуле, такое решение «прославляет французский образ жизни: багет — это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним общения и веселья», сообщает rbc.ru ссылаясь на Reuters.

Франция производит около 16 млн багетов в день — это почти 6 млрд багетов в год, указало агентство со ссылкой на данные 2019 года.

Франция подала заявку в ЮНЕСКО в начале 2021 года, выбрав багеты вместо цинковых крыш Парижа и винного фестиваля в Арбуа (регион Бургундия-Франш-Конте), сообщает Le Mond. В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, чтобы «сохранить передовой опыт по его изготовлению».

ЮНЕСКО начал формировать список всемирного наследия после принятия «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» в 1972 году.

  • Сегодня, 20:32
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