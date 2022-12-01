Стражи порядка отметили, что не могут противостоять грызунам, поскольку те не боятся их. В городе Матхура (Индия) полицейские обвинили крыс в пропаже почти 600 килограммов конопли. Стражи порядка изъяли наркотики у шестерых контрабандистов, задержанных в 2018-2019 годах. На суде над фигурантами полицейские продемонстрировали образцы изъятой конопли в качестве вещдоков.
Но когда судья потребовал показать весь объем изъятого запрещенного вещества, оказалось, что сделать это невозможно — груз наркотиков попросту пропал из хранилища. Прокурор Ранвир Сингх пояснил, что виной всему послужили крысы, пишет rtraveler.ru.
«В полицейском участке нет места, где хранящиеся вещи можно было бы уберечь от крыс. А все, что осталось после них, уничтожили офицеры», — заявил
В полиции отметили, что не могут справиться с грызунами самостоятельно.
«Несмотря на свою маленькость, крысы не боятся полиции. В свою очередь, полицейские не могут считаться экспертами в решении этой проблемы», — подчеркнул прокурор.
Ранее сообщалось, что в индийском городе Джайпур (штат Раджастан) обезьяна похитила сумку с 15 уликами по делу об убийстве, хранившуюся в полицейском участке. Все вещдоки проходили по делу подростка Шашиканта Шармы, которого нашли убитым в сентябре 2016 года.