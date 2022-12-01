Европейская комиссия представляет свой 5-й отчет о мониторинге безвизового режима ЕС с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, а также Грузией, Молдовой и Украиной. Все заинтересованные страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима и добились прогресса в выполнении прошлогодних рекомендаций.
Европейская комиссия констатирует, что страны-партнеры, выполняют требования либерализации визового режима. Об этом говорится в новом отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте.
В мониторинге безвизового режима Евросоюза с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, а также Грузией, Молдовой и Украиной говорится, что все заинтересованные страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима и добились прогресса в выполнении прошлогодних рекомендаций.
В отчете основное внимание уделяется действиям, предпринятым для выполнения рекомендаций, сделанных Комиссией в предыдущем отчете по механизму приостановки выдачи виз за прошлый год, для обеспечения постоянного выполнения требований либерализации визового режима.
В документе сказано, что необходимо усилить борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество с пограничным агентством ЕС Frontex, борьбу с контрабандой, организованной преступностью, коррупцией, а также заняться ликвидацией "золотых паспортов" - практики предоставления гражданства лицам из третьих стран, которые хотят воспользоваться безвизом с ЕС за деньги.
В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной. В рамках этого безвизового режима граждане стран, не входящих в ЕС, с биометрическим паспортом могут въезжать в Шенгенскую зону на 90 дней в течение 180 дней без визы. Безвизовые путешественники, посещающие Шенгенскую зону, с конца 2023 года будут подпадать под действие Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS).
Граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии могут путешествовать в ЕС без визы с декабря 2009 года. Для граждан Албании и Боснии и Герцеговины это возможно с конца 2010 года. Для Молдовы безвизовый режим вступил в силу в апреле 2014 года, для Грузии в марте 2017 года и для Украины в июне 2017 года.