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Андрей Спыну сообщил важную новость по закупкам газа

Андрей Спыну сообщил важную новость по закупкам газа

Европейская комиссия приняла решение полностью интегрировать Молдову в Энергетическую платформу ЕС для совместных закупок энергоресурсов.

Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, отметив, что это позволит диверсифицировать источники поставок природного газа и повысить энергетическую безопасность страны.

По его словам, эту хорошую новость сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе диалога высокого уровня, состоявшегося в рамках прошедшего в Вене заседания Совета министров Энергетического сообщества, сообщает noi.md.

"Я был рад видеть такую ​​открытость со стороны европейского сообщества и моих коллег, которые готовы оказать поддержку для укрепления нашего энергетического сектора и повышения устойчивости. Друзья Молдовы в ЕС. Я вернулся домой с хорошими новостями: Еврокомиссия приняла решение полностью интегрировать Молдову в Энергетическую платформу ЕС в отношении совместных закупок. Это позволит диверсифицировать источники поставок природного газа и повысить энергетическую безопасность Молдова", - написал Андрей Спыну на своей странице в соцсети.

По его словам, в повестке дня в отношении Молдовы были следующие темы: продолжение работы по полному внедрению законодательства Энергетического сообщества, в частности, перенос и полное внедрение пакета чистой энергии, включая требования по разделению (unbundling requirements); продолжение реализации Планов Энергетического сообщества по рынкам электроэнергии и газа, одобренных на втором Энергетическом диалоге высокого уровня между ЕС и Молдовой 30 июня 2022 г.; продолжение усилий по закупке газа на случай непредвиденных обстоятельств и его хранению на эту и следующую зиму; увеличение перетоков газа в подземные хранилища в Украине и Румынии, в том числе через процедуры Backhaul, для ускорения либерализации и конкуренции на рынке газа в Молдове и в регионе; развитие мощностей взаимподключения для удовлетворения спроса и содействия интеграции рынка электроэнергии Молдовы в региональный рынок; консолидация усилий по электрическому взаимоподключению с Румынией с акцентом на строительство ЛЭП Вулканешты-Кишинев 400 кВ и Бельцы-Сучава 400 кВ.

Речь шла также об ускорении коммуникации и технической помощи для завершения сертификации оператора системы передачи электроэнергии и его присоединения к механизму компенсации Inter-TSO; развитии внутренних мощностей по производству электрической и тепловой энергии в нашей стране с приоритетным завершением к 2025 г. двух запланированных высокоэффективных когенерационных установок (двигатели – расчетная электрическая мощность 55 МВт и 43 Гкал/ч).

Кроме того, говорилось о развитии потенциала возобновляемых источников энергии, в частности, принятии поправок к Закону о возобновляемых источниках энергии для переноса и реализации Директивы (ЕС) 2018/2001 при поддержке Энергетического секретариата Сообщества, об упрощении процедур авторизации для упрощения внедрения/перехода на возобновляемые источники.

Наряду с этим отмечалась важность повышении энергоэффективности жилых зданий за счет Фонда энергоэффективности и пилотных программ.

"С помощью ЕС мы продолжим развивать Фонд энергетической уязвимости, чтобы поддержать уязвимых потребителей энергии и помочь им сократить свои счета за электроэнергию в 2023 г.", - отметил Андрей Спыну.

По его словам, Министерский совет Энергетического сообщества прошел под председательством Украины. На период до 2030 г. были поставлены амбициозные цели в области энергетики и устойчивости к изменению климата с целью достижения к 2050 г. климатической нейтральности и независимости от российского газа.
  • Вчера, 11:36
  • DTV
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