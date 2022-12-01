Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.
Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.
Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.
Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.
Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.