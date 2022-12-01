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Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг
Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы

Всегда мечтали увидеть Кузькину мать или самого Кузю? Алгоритмы знают, как выглядит суп с котом и бред сивой кобылы.

Пользователям стало интересно, как искусственный интеллект видит фразеологизмы, которые мы используем в косвенном значении. Нейросети восприняли все буквально. Теперь мы знаем, как бы выглядели крылатые выражения русского языка на самом деле.

Автор Teleram-канала «Нейросеть for Fun» стабильно публикует результаты работы от известной всем Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. В числе ее аналогов есть Stable Diffusion, DALL-E 2 и много других достойных (а еще бесплатных) ИИ-генераторов изображений.

Лучшие бесплатные ИИ-генераторы изображений:
Midjourney;
Wombo Dream;
Stable Diffusion 2;
DALL-E 2;
StarryAI;
Nightcafe;
Deep Dream Generator;
Craiyon;
VQGAN+CLIP;
Stable Diffusion;
Dream Studio;
DeepAI;
Hotpot;
Fotor.

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Деловая колбаса

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Беда не приходит одна

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Камень, ножницы, бумага

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зима в сердце

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Когда рак на горе свистнет

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Одна нога здесь, другая там

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Бред сивой кобылы

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муж и жена одна сатана

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кот Шредингера

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Суп с котом

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Муха цокотуха

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб мудрости

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ёшкин кот

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Диванные войска

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Чучело-мяучело

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Зуб даю

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Конь в пальто

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Колобок повесился

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Ядрена вошь

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Горе луковое

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Цирк с конями

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Мир, дружба, жвачка

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Лес рук

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Жадина - говядина

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Пифагоровы штаны во все стороны равны

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Собака сутулая

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Кузькина мать

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Дурилка картонная

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
После дождика в четверг

Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые фразы
Держите меня семеро


  • Вчера, 12:06
  • DTV
  • Просмотров: 92
  • Комментариев: 0

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