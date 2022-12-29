В возрасте 82-х лет скончался Король футбола, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает Associated Press. В последние годы он страдал от онкологии, передаёт rg.ru
Эдсон Арантис ду Насименту, или же куда более привычное прозвище для миллионов любителей футбола - Пеле - оставил огромный след в истории мирового футбола. Недаром Международная федерация футбола признала его лучшим игроком XX века.
Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира, автор большого числа забитых мячей, любимец болельщиков в разных странах и континентах. Благодаря ему футбол стал безумно популярен во всем мире, многие дети той поры во дворах играли именно "в Пеле".
Будущая суперзвезда мирового футбола родился и рос в весьма бедной семье в небольшом городке Трес-Корасойнс, который находится в штате Минас-Жерайс. Впоследствии семья Пеле жила в штате Сан-Паулу, где он и начал свой путь. Первым тренером стал отец - бывший футболист. Семья жила бедно, вместо мяча юный Пеле гонял с друзьями самодельный мяч, чаще всего сделанный из носка.
В семь лет он оказался в детской команде, которую, к счастью для Пеле, какое-то время возглавлял бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито, в последствии организовавший для него просмотр в самом "Сантосе". И 15-летнего паренька взяли в команду, тем более Брито рекомендовал его как будущего лучшего футболиста мира. К его словам тогда наверняка отнеслись с иронией, но уже в 16 лет Пеле дебютировал в главной команде, сразу же отметившись голом.
Яркий юный футболист, обладающий неординарной техникой, довольно быстро привлек внимание со стороны тренерского штаба сборной Бразилии, с которой он отправился на чемпионат мира 1958 года.
17-летний Пеле поехал на чемпионат мира, имея проблемы со здоровьем, и сумел дебютировать лишь в заключительном матче группового турнира против команды СССР. Тогда бразильцы победили, а Пеле не смог забить другой легенде - Льву Яшину. А в плей-офф юный талант ярко проявил себя. Победный гол Уэльсу в четвертьфинале, три мяча французам в полуфинале и дубль в ворота Швеции в решающем матче принесли Бразилии титул чемпионов мира, а Пеле превратился в настоящую звезду.
Два следующих чемпионата мира для Пеле сложились не слишком удачно из-за травм. Но в 1962-м он снова стал чемпионом мира. На четвертом для себя чемпионате мира в 1970-м году Пеле стал первым в истории трехкратным чемпионом мира.
Всего за сборную Бразилии Пеле провел 92 матча, в которых отметился 77-ю забитыми мячами.
На клубном уровне легендарный бразилец выступал за "Сантос" и "Космос". С учетом сборной он за карьеру забил 1281 мяч. Увы, во времена Пеле игрок не из Европы не мог претендовать на "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку года. Но свой приз Король футбола получил в 2014-м.
Пеле также был признан Международной федерацией футбола лучшим футболистом ХХ века, а Международный олимпийский комитет признал его величайшим спортсменом столетия, хотя Пеле так и не сыграл на Олимпиадах.