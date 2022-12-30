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Что изменится в жизни россиян в новом 2023 году

Что изменится в жизни россиян в новом 2023 году

С 1 января 2023 года в России заработают новые законы и правила, которые коснутся многих жителей страны.

Повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
Размер МРОТ увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

Пенсии будут проиндексированы
Индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 4,8%. Рассчитать новый размер пенсии можно, умножив текущую сумму выплаты на 1,048. Согласно плановой индексации, минимальный размер пенсии составит 12 363 рубля.

Медиков ждут новые выплаты
С 1 января начнутся выплаты в рамках дополнительной поддержки медицинских работников. Доплаты получат те, кто работает в центральных районных и районных больницах, первичном звене здравоохранения, скорой медпомощи. Размер выплат будет зависеть от должности, функционала сотрудников. Например, врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей. Фельдшеры и медицинские сестры скорой медицинской помощи — 7 тыс. рублей, а младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена — 4 тыс. рублей.

Вводится универсальное пособие для детей
Вводится универсальное социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, подпадающих под критерии малообеспеченности. Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. Для получения единого пособия большинству заявителей понадобится только заполнить заявление. По предварительным прогнозам, в соответствии с Федеральным законом № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» получать пособие будет около 10 млн человек.

ПФР больше не будет
Пенсионный фонд России теперь объединили с ФСС в Социальный фонд России. С начала 2023 года планируется открыть 2,6 тыс. единых офисов клиентского обслуживания фонда по всей России.

Вводятся трудовые книжки нового образца
Начнут использоваться трудовые книжки нового образца: бланки в них будут с защитой. Защищенная полиграфия используется для предотвращения подделок документов строгой отчестности.

Расширятся разделы со сведениями о работе: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками.

Компании, поддерживающие образовательные учреждения, получат налоговый вычет
Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получают право на инвестиционный налоговый вычет. Закон позволит развивать профильные образовательные организации — помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги. Порядок применения льготы и размер вычета будут в компетенции субъектов РФ.

Автовладельцев ждут новые пошлины и акцизы
Для водителей начнут действовать новая государственная пошлина и увеличенные акцизы на легковые автомобили. Так, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства нужно будет заплатить пошлину в 1 тыс. рублей. Столько же — за повторное получение разрешения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

За продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов пошлина составит 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Пошлину за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией увеличили до 1,5 тыс. рублей. Также вырастут акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. Сумма такого налога будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства.

Тарифы на электричество не станут меняться пять лет
Тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет. Эта мера направлена на повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли и качества электроснабжения, а также позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей.

Скидка на госпошлины при оплате через «Госуслуги» будет отменена
Скидка в 30% на оплату госпошлин через портал госуслуг будет отменена с 1 января.

ФПК повысит тарифы на билеты поездов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) повышает тарифы на проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс в поездах дальнего следования на 8,1%. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов также будут проиндексированы на 8,1%.

Пострадавшим волонтерам будут выплачивать компенсации
Вступает в силу закон о компенсациях пострадавшим волонтерам. Ее смогут получать добровольцы, которые участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф и ряду других категорий граждан.

Размер, порядок и условия назначения компенсаций, согласно закону, будут устанавливаться правительством. Верификация волонтеров будет проходить через Единую информационную систему в сфере добровольчества, что позволит минимизировать риски применения вводимых норм в незаконных целях.

источник : eadaily.com
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
  • Просмотров: 14
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