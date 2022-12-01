Dnestr.TV

 
0

Метод обучения "перевернутый класс" набирает популярность в Молдове

Метод обучения "перевернутый класс" набирает популярность в Молдове

Считающаяся одной из самых эффективных и инновационных в мире, практика преподавания включает в себя обучение дома и занятия в школе, передает radiomoldova.md

Согласно методу "перевернутого класса", ребенок изучает новую тему дома, а на следующий день в школе, общаясь со сверстниками и учителем, закрепляет свои знания, объясняет Наталья Попа, учитель математики и информатики в гимназии Михая Эминеску в Кантемире.

"Ученики получают предмет для домашнего изучения, подготовленный учителем, он не должен быть длинным, чтобы ученики не заскучали. Затем, когда ученики возвращаются в класс, им даются задания для работы, основанные на том, что им пришлось изучать" - говорит педагог.

Исследования показали, что внимание большинства учащихся начинает ослабевать примерно через 15 минут после начала традиционного урока. Но благодаря методу "перевернутого класса" им удается оставаться сосредоточенными и увлеченными в течение более длительного времени.

Этот метод больше подходит для учащихся средних и старших классов, говорит квалифицированный врач Анатол Гремальски. Такая практика развивает чувство самоорганизации, инициативу и приобретение знаний.

"Мы внедряем его для факультативных школьных предметов. Я полагаю, что в следующем году появится учебник для учащихся 9-х классов по информатике, обработке звука и обработке видео. Студенты будут записывать, снимать и монтировать эти записи", - сказал Гремальски.

Метод обучения "перевернутый класс" успешно используется в США и европейских странах. Эксперты в области образования из Молдовы под руководством Министерства просвещения разработали методическое руководство для учителей по внедрению нового метода.
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна