Считающаяся одной из самых эффективных и инновационных в мире, практика преподавания включает в себя обучение дома и занятия в школе, передает radiomoldova.md
Согласно методу "перевернутого класса", ребенок изучает новую тему дома, а на следующий день в школе, общаясь со сверстниками и учителем, закрепляет свои знания, объясняет Наталья Попа, учитель математики и информатики в гимназии Михая Эминеску в Кантемире.
"Ученики получают предмет для домашнего изучения, подготовленный учителем, он не должен быть длинным, чтобы ученики не заскучали. Затем, когда ученики возвращаются в класс, им даются задания для работы, основанные на том, что им пришлось изучать" - говорит педагог.
Исследования показали, что внимание большинства учащихся начинает ослабевать примерно через 15 минут после начала традиционного урока. Но благодаря методу "перевернутого класса" им удается оставаться сосредоточенными и увлеченными в течение более длительного времени.
Этот метод больше подходит для учащихся средних и старших классов, говорит квалифицированный врач Анатол Гремальски. Такая практика развивает чувство самоорганизации, инициативу и приобретение знаний.
"Мы внедряем его для факультативных школьных предметов. Я полагаю, что в следующем году появится учебник для учащихся 9-х классов по информатике, обработке звука и обработке видео. Студенты будут записывать, снимать и монтировать эти записи", - сказал Гремальски.
Метод обучения "перевернутый класс" успешно используется в США и европейских странах. Эксперты в области образования из Молдовы под руководством Министерства просвещения разработали методическое руководство для учителей по внедрению нового метода.