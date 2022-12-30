Трехдневный траур в связи с кончиной звезды мирового футбола Пеле объявлен президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщили бразильские СМИ, передаёт interfax.ru
Пеле скончался 29 декабря в больнице в бразильском городе Сан-Паулу на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Скорбь и соболезнования родным и близким покойного выразили известные спортсмены и политики: избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Конфедерации футбола Бразилии Эдналду Родригис, президент Франции Эмманюэль Макрон, знаменитые футболисты Неймар, Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие.
Легендарный бразильский футболист Пеле будет похоронен на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе, где на церемонии прощания будет присутствовать только семья. Там же похоронены его друзья и родственники. Об этом сообщило издание The San Diego Union Tribune в четверг, 29 декабря, сообщает eadaily.com
Прощальная панихида пройдет 2 января на стадионе его родного клуба «Сантос» в штате Сан-Паулу. После нее гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать Селесте Арантис.
3 января экс-футболиста похоронят в некрополе «Экуменика», занесенного в Книгу Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище мира.
Перед церемонией золотой гроб футболиста поставят посередине стадиона Вила Бельмиро, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом ровно сутки. По информации издания Terra, гроб будет установлен так, чтобы к нему никто не мог прикоснуться.
Легенда футбола, трехкратный чемпион мира, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Как сообщил бразильский портал G1, футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. После операции на толстой кишке в начале 2021 года Пеле прошел несколько сеансов химиотерапии. Врачи давали благоприятный прогноз. Но в начале 2022 года у него были обнаружены метастазы в кишечнике и легких.
Семья выступала за пребывание Пеле дома под присмотром врачей, но специалисты настояли на госпитализации. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.
Напомним, Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Он единственный игрок, кому удавалось это сделать трижды. На турнире 1970 года он был признан лучшим игроком. Всего Пеле в составе сборной Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов.
Ранее сообщалось, что семья Пеле планирует попросить «Сантос» вывести из обращения номер футболиста, пишет Газета.ru
Семья бывшего нападающего «Сантоса» Пеле обратится в клуб с просьбой вывести из обращения «легендарную 10», под которой выступал футболист. Об этом сообщает Globo Esporte.
Как утверждает источник, близкие скончавшегося вчера нападающего считают, что никто больше не должен носить в «Сантосе» футболку с номером 10. В ближайшее время в клуб будет направлен официальный запрос.