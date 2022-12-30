Президент Майя Санду считает, что Молдова должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия. Об этом глава государства рассказала 29 декабря в передаче «În Context» на телеканале Moldova 1, передаёт newsmaker.md
Президент отметила, что правительство должно активнее выполнять условия Брюсселя для вступления в ЕС. «Несколько недель назад мы провели заседание комиссии по европейской интеграции, но правительству нужно действовать быстрее, это приоритет. Европейская интеграция — это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения», — подчеркнула Санду.
При этом глава государства рассказала, что заслушает следующий отчет комиссии в начале 2023 года. «Но я считаю, что от правительства требуется больше усилий, чтобы обеспечить безупречное и своевременное выполнение всех условий до приезда в Молдову оценочной комиссии ЕС. Для нас очень важно начать обсуждение следующего этапа — переговоров», — сказала Санду.
«Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия», — подчеркнула президент Молдовы.
Власти Молдовы не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду, сообщает РИА Новости
Ранее власти РМ говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл оставаться в СНГ. Спикер парламента Игорь Гросу в июле отмечал, что Кишинев должен серьезно проанализировать выход из организации. Молдова на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем.
"Когда мы участвовали выборах (партия "Действие и солидарность" – ред.), да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала Санду в эфире общественного телеканала "Молдова-1", подчеркнув, что причиной этого стала ситуация на Украине.
Санду: У Кишинева пока нет нового плана реинтеграции Приднестровья — «ждем победы Украины»
Об этом в эфире Moldova 1 заявила президент Молдовы Майя Санду. По её словам, только «после победы Украины над Россией» сложится благоприятная ситуация для объединения страны., передаёт eadaily.com
«Не существует нового плана, работали и работают над решением. Мы указали каковы принципиальные моменты этого решения — это мирное разрешение конфликта, соблюдение территориальной целостности, международно-признанных границ Молдовы», — подчеркнула глава государства.
По словам Санду, сейчас РМ — слабое государство, а процесс реинтеграции не должен его ослабить еще больше или стать препятствием для евроинтеграции. Она добавила, что военный конфликт в соседней стране ускорил ряд процессов, «быстрая победа Украины в войне может создать возможности».
«К сожалению, мы видим, что война продолжается, но в такие периоды насилия могут появиться возможности или могут усугубиться новые кризисы. Мы должны быть готовы ко всем этим сценариям. Правительство готовит эти решения для разных сценариев»,
Так, депутат ПДС Оазу Нантой, которого называют «рупором партии», на этой неделе завил:
«Не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, остальным придется уйти. Здесь не надо играть с переговорами. И, конечно, тут необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории». цитирует Оазу Нантоя EADaily