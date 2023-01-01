Жителю столицы придется заплатить штраф в размере 47 500 леев за незаконную вырубку деревьев в парке “Валя Морилор”.
Правоохранители уточнили, что все вырубленные растения конфисковали, передает rupor.md
“Согласно обвинительному приговору, подсудимый вступил в сговор с третьими лицами с целью незаконной вырубки деревьев лесного фонда, охраняемого государством. Так, 3 мая 2022 года, он въехал на территорию парка “Валя Морилор” и в районе родника “Тамара” незаконно вырубил лесную растительность, а именно 11 акаций. После этого деревья перевезли при помощи грузовика и выгрузили на берегу озера в парке”, – заявили в Генеральной прокуратуре.
Правоохранители уточнили, что мужчина вину признал. Таким образом, он должен выплатить штраф в размере 47 500 леев. Его также лишили права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением лесным фондом, сроком на 3 года.