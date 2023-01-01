Dnestr.TV

 
0

Кишиневец заплатит почти 50 000 леев за незаконную вырубку деревьев

Кишиневец заплатит почти 50 000 леев за незаконную вырубку деревьев

Жителю столицы придется заплатить штраф в размере 47 500 леев за незаконную вырубку деревьев в парке “Валя Морилор”.

Правоохранители уточнили, что все вырубленные растения конфисковали, передает rupor.md

“Согласно обвинительному приговору, подсудимый вступил в сговор с третьими лицами с целью незаконной вырубки деревьев лесного фонда, охраняемого государством. Так, 3 мая 2022 года, он въехал на территорию парка “Валя Морилор” и в районе родника “Тамара” незаконно вырубил лесную растительность, а именно 11 акаций. После этого деревья перевезли при помощи грузовика и выгрузили на берегу озера в парке”, – заявили в Генеральной прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что мужчина вину признал. Таким образом, он должен выплатить штраф в размере 47 500 леев. Его также лишили права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением лесным фондом, сроком на 3 года.
  • Сегодня, 21:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна